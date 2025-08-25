https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bakanlik-ceyda-yuksel-cinayetinde-cinsel-iliskiyi-reddetmeyi-haksiz-tahrik-indirimi-sayan-karara-1098819965.html

Bakanlık, Ceyda Yüksel cinayetinde cinsel ilişkiyi reddetmeyi 'haksız tahrik indirimi' sayan karara itiraz etti

İzmir'de Ceyda Yüksel'i öldüren Serkan Dindar'a verilen cezada verilen 'haksız tahrik indirimi' kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. 25.08.2025, Sputnik Türkiye

İzmir'de Ceyda Yüksel'i öldüren Serkan Dindar'a verilen cezada, Yargıtay Yüksel'in cinsel ilişkiyi reddetmesini 'haksız tahrik' nedeni saymış ve cinayet sanığına verilen ceza indirimini onaylamıştı. Bu karar büyük tepki çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz ederek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu. Bakan Göktaş talimat verdiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili davada Yargıtay tarafından onanan "haksız tahrik indirimi" kararına itiraz etti.Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, Ceyda Yüksel'in 20 Ağustos 2020'de öldürülmesine ilişkin davada, Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın "haksız tahrik indirimi" uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.Cinsel ilişkiyi reddetmesi haksız tahrik sayıldıİzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.Yapılan itirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesinde düzenlenen "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi" kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulunuldu.Ne olmuştu?İzmir'de 20 Ağustos 2020'de kaynak ustası Serkan Dindar'ın (45) dairesinden tartışma ve cam kırılma sesleri geldiği ihbarı üzerine polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i (21) ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklanan Dindar hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi.Kapıldığı elem ve öfke vurgusu yapılmıştıGerekçeli kararda Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğini geri çevirmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevredekilerin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahrik etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu belirtildi. Dindar hakkında, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.İstinaf'ın da kararı onamasının ardından tarafların itirazı üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen haksız tahrik indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirerek kararı onadı.

