Minikler için okul zili pazartesi günü çalacak: Uyum eğitimi başlayacak

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için ilk zil 1 Eylül pazartesi günü çalacak. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri için çalacakOkula uyumları sağlanacakBakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürüttü.Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

