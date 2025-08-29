Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/1098922639.html
Minikler için okul zili pazartesi günü çalacak: Uyum eğitimi başlayacak
Minikler için okul zili pazartesi günü çalacak: Uyum eğitimi başlayacak
Sputnik Türkiye
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için ilk zil 1 Eylül pazartesi günü çalacak. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T15:26+0300
2025-08-29T15:26+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
i̇lkokul
okullar
okullar açılıyor
uyum eğitimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087727473_0:152:2916:1792_1920x0_80_0_0_5965b8317625d87110e95a30a5daa154.jpg
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri için çalacakOkula uyumları sağlanacakBakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürüttü.Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/meb-ozel-okullari-mercek-altina-aldi-ucretsiz-dagitilan-kitaplari-takip-edin-talimati-1098565680.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087727473_162:0:2754:1944_1920x0_80_0_0_ed774c072f757f758d7d618f510282dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı (meb), i̇lkokul, okullar, okullar açılıyor, uyum eğitimi
milli eğitim bakanlığı (meb), i̇lkokul, okullar, okullar açılıyor, uyum eğitimi

Minikler için okul zili pazartesi günü çalacak: Uyum eğitimi başlayacak

15:26 29.08.2025
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© İslam Yakut
Abone ol
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için ilk zil 1 Eylül pazartesi günü çalacak.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri için çalacak

Okula uyumları sağlanacak

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürüttü.
Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.
Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
TÜRKİYE
MEB, özel okulları mercek altına aldı: Ücretsiz dağıtılan kitapları takip edin talimatı
13 Ağustos, 13:57

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала