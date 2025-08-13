Türkiye
Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
MEB, özel okulları mercek altına aldı: Ücretsiz dağıtılan kitapları takip edin talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığının takibinin yapılması için il milli eğitim müdürlüklerine talimat... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığının takibinin yapılması için il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılmasına yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.

Ders kitabı adı altında ücret alınamaz maddesini hatırlattı

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği anımsatıldı.
Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağına ilişkin düzenleme doğrultusunda, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Denetim için il milli eğitim müdürlüklerine talimat verildi

Bakanlık, bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.
Bu kapsamda, özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek, velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.
Diğer yandan özel okullarda hizmet alım yoluyla ya da doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretleri, yönetmelik hükümleri gereğince okula ait hesaplar üzerinden ödenecek.
