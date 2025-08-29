https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/100-yillik-kuantum-gizemi-cozuldu-dunyanin-en-kucuk-olcum-cihazinin-yolu-aciliyor-1098924791.html

100 yıllık kuantum gizemi çözüldü: Dünyanın en küçük ölçüm cihazının yolu açılıyor

100 yıllık kuantum gizemi çözüldü: Dünyanın en küçük ölçüm cihazının yolu açılıyor

Sputnik Türkiye

Fizikçiler, neredeyse bir asırdır çözülemeyen 'sönümlü kuantum osilatör' problemini çözdü. Bu buluş, atom seviyesinde ölçüm yapabilen olağanüstü hassas... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T16:43+0300

2025-08-29T16:43+0300

2025-08-29T16:43+0300

dünya

nobel ödülü

atom

ölçüm

kuantum

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098924313_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_7493fce49187faf63d5e3bebb7c9241e.jpg

Bir gitar telini çektiğinizde titreşim bir süre sonra kaybolur. Aynı şekilde boş bir salıncak yavaşça durur. Fizikte bu tür hareketler 'sönümlü osilatör' olarak bilinir. Günlük dünyada bu olayların nedeni sürtünme ya da hava direncidir. Ama iş atomların dünyasına gelince işler değişir. Vermont Üniversitesi’nden Dennis Clougherty ve öğrencisi Nam Dinh, atomların da gitar teli gibi titreşip titreşemeyeceğini merak etti. Araştırmaları sonunda yanıtı buldular.Yaklaşık bir asırdır fizikçiler bu sistemi kuantum yasalarıyla açıklamaya çalışıyordu, ancak başarısız oluyordu. Çünkü kuantum dünyasında meşhur Heisenberg belirsizlik ilkesi devreye giriyor: Bir atomun hem konumunu hem de hızını aynı anda kesin olarak bilmek mümkün değil. Yeni çalışma ise bu zorluğu aştı. Clougherty, “Belirsizlik ilkesini korumak için atomun çevresindeki tüm diğer atomlarla olan etkileşimlerini hesaba katmak gerekir” diyor.Atom ölçeğinde cetvel Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yöntemle bir atomun titreşim hareketini eksiksiz tanımlamayı başardı. Bu da atom seviyesinde ölçüm yapabilmenin yolunu açıyor. Clougherty’ye göre, bu yöntem sayesinde ölçümlerdeki hata payı olağan sınırların altına düşürülebilir.Clougherty'nin sözleriyle, “Bu belirsizliği azaltarak, atomun konumunu standart kuantum sınırının altında bir doğrulukla ölçmek mümkün”. Başka bir deyişle, gelecekte atomlar üzerinden mesafeleri ölçebilecek dünyanın en küçük cetveli ortaya çıkabilir.Benzer matematiksel yöntemler daha önce evrendeki kütleçekim dalgalarını ölçmek için kullanılmıştı. Bu dedektörler, bir atom çekirdeğinden bile bin kat daha küçük mesafe değişimlerini kaydedebildi ve 2017’de Nobel Ödülü kazandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turkiyenin-ilk-kuantum-bilgisayari-quant-tanitildi-kuantum-bilgisayar-nedir--1090659460.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nobel ödülü, atom, ölçüm, kuantum, yılsonu2025