Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/100-yillik-kuantum-gizemi-cozuldu-dunyanin-en-kucuk-olcum-cihazinin-yolu-aciliyor-1098924791.html
100 yıllık kuantum gizemi çözüldü: Dünyanın en küçük ölçüm cihazının yolu açılıyor
100 yıllık kuantum gizemi çözüldü: Dünyanın en küçük ölçüm cihazının yolu açılıyor
Sputnik Türkiye
Fizikçiler, neredeyse bir asırdır çözülemeyen 'sönümlü kuantum osilatör' problemini çözdü. Bu buluş, atom seviyesinde ölçüm yapabilen olağanüstü hassas... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T16:43+0300
2025-08-29T16:43+0300
dünya
nobel ödülü
atom
ölçüm
kuantum
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098924313_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_7493fce49187faf63d5e3bebb7c9241e.jpg
Bir gitar telini çektiğinizde titreşim bir süre sonra kaybolur. Aynı şekilde boş bir salıncak yavaşça durur. Fizikte bu tür hareketler 'sönümlü osilatör' olarak bilinir. Günlük dünyada bu olayların nedeni sürtünme ya da hava direncidir. Ama iş atomların dünyasına gelince işler değişir. Vermont Üniversitesi’nden Dennis Clougherty ve öğrencisi Nam Dinh, atomların da gitar teli gibi titreşip titreşemeyeceğini merak etti. Araştırmaları sonunda yanıtı buldular.Yaklaşık bir asırdır fizikçiler bu sistemi kuantum yasalarıyla açıklamaya çalışıyordu, ancak başarısız oluyordu. Çünkü kuantum dünyasında meşhur Heisenberg belirsizlik ilkesi devreye giriyor: Bir atomun hem konumunu hem de hızını aynı anda kesin olarak bilmek mümkün değil. Yeni çalışma ise bu zorluğu aştı. Clougherty, “Belirsizlik ilkesini korumak için atomun çevresindeki tüm diğer atomlarla olan etkileşimlerini hesaba katmak gerekir” diyor.Atom ölçeğinde cetvel Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yöntemle bir atomun titreşim hareketini eksiksiz tanımlamayı başardı. Bu da atom seviyesinde ölçüm yapabilmenin yolunu açıyor. Clougherty’ye göre, bu yöntem sayesinde ölçümlerdeki hata payı olağan sınırların altına düşürülebilir.Clougherty'nin sözleriyle, “Bu belirsizliği azaltarak, atomun konumunu standart kuantum sınırının altında bir doğrulukla ölçmek mümkün”. Başka bir deyişle, gelecekte atomlar üzerinden mesafeleri ölçebilecek dünyanın en küçük cetveli ortaya çıkabilir.Benzer matematiksel yöntemler daha önce evrendeki kütleçekim dalgalarını ölçmek için kullanılmıştı. Bu dedektörler, bir atom çekirdeğinden bile bin kat daha küçük mesafe değişimlerini kaydedebildi ve 2017’de Nobel Ödülü kazandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/turkiyenin-ilk-kuantum-bilgisayari-quant-tanitildi-kuantum-bilgisayar-nedir--1090659460.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098924313_123:0:878:566_1920x0_80_0_0_1e5146a2cf65870844aaa4c1fd6979bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nobel ödülü, atom, ölçüm, kuantum, yılsonu2025
nobel ödülü, atom, ölçüm, kuantum, yılsonu2025

100 yıllık kuantum gizemi çözüldü: Dünyanın en küçük ölçüm cihazının yolu açılıyor

16:43 29.08.2025
© Sputnik / Alina PolyaninaQuantum century
Quantum century - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Alina Polyanina
Abone ol
Fizikçiler, neredeyse bir asırdır çözülemeyen 'sönümlü kuantum osilatör' problemini çözdü. Bu buluş, atom seviyesinde ölçüm yapabilen olağanüstü hassas cihazların önünü açabilir.
Bir gitar telini çektiğinizde titreşim bir süre sonra kaybolur. Aynı şekilde boş bir salıncak yavaşça durur. Fizikte bu tür hareketler 'sönümlü osilatör' olarak bilinir. Günlük dünyada bu olayların nedeni sürtünme ya da hava direncidir. Ama iş atomların dünyasına gelince işler değişir. Vermont Üniversitesi’nden Dennis Clougherty ve öğrencisi Nam Dinh, atomların da gitar teli gibi titreşip titreşemeyeceğini merak etti. Araştırmaları sonunda yanıtı buldular.
Yaklaşık bir asırdır fizikçiler bu sistemi kuantum yasalarıyla açıklamaya çalışıyordu, ancak başarısız oluyordu. Çünkü kuantum dünyasında meşhur Heisenberg belirsizlik ilkesi devreye giriyor: Bir atomun hem konumunu hem de hızını aynı anda kesin olarak bilmek mümkün değil. Yeni çalışma ise bu zorluğu aştı. Clougherty, “Belirsizlik ilkesini korumak için atomun çevresindeki tüm diğer atomlarla olan etkileşimlerini hesaba katmak gerekir” diyor.

Atom ölçeğinde cetvel

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yöntemle bir atomun titreşim hareketini eksiksiz tanımlamayı başardı. Bu da atom seviyesinde ölçüm yapabilmenin yolunu açıyor. Clougherty’ye göre, bu yöntem sayesinde ölçümlerdeki hata payı olağan sınırların altına düşürülebilir.Clougherty'nin sözleriyle, “Bu belirsizliği azaltarak, atomun konumunu standart kuantum sınırının altında bir doğrulukla ölçmek mümkün”. Başka bir deyişle, gelecekte atomlar üzerinden mesafeleri ölçebilecek dünyanın en küçük cetveli ortaya çıkabilir.
Benzer matematiksel yöntemler daha önce evrendeki kütleçekim dalgalarını ölçmek için kullanılmıştı. Bu dedektörler, bir atom çekirdeğinden bile bin kat daha küçük mesafe değişimlerini kaydedebildi ve 2017’de Nobel Ödülü kazandırdı.
Kuantum - bilgisayar - çip - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı 'QuanT' tanıtıldı: Kuantum bilgisayar nedir?
21 Kasım 2024, 15:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала