Yeni estetik çılgınlığı hızla yayılıyor: 'Gamzeplasti' yaptırmak isteyenler doktorun kapısını çalıyor
Yeni estetik çılgınlığı hızla yayılıyor: 'Gamzeplasti' yaptırmak isteyenler doktorun kapısını çalıyor
Sputnik Türkiye
09.08.2025
Sosyal medyada 'gamzeplasti' çılgınlığı hızla yayılıyor. Doğuştan gamzesi olmayan kişiler, cerrahi yöntemlerle yanaklarında çukurluk oluşturup bu anları öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla sosyal medyada paylaşıyor. Uzmanlar ise bu uygulamaların kalıcı izlere ve sağlığı tehdit ettiği konusunda uyarıyor.Güney Kore'den çıktı tüm dünyada popüler olduTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, yıllardır Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerinde popüler olan gamze estetiği, son yıllarda sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Özellikle gençler, doğal gamzeli ünlülere özenerek cerrahi müdahalelerle benzer bir görünüme kavuşmayı hedefliyor.Tek yolu estetik girişimTürk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Öksüz, doğuştan gelen gamzeleri "Derinin alttaki kaslara doğrudan tutunması sebebiyle bir gülümseme veya mimik hareketi sonucunda bu gamzeler belirgin hâle gelir" sözleriyle tanımlıyor. Ancak bu görüntüyü sonradan elde etmeye çalışmanın cerrahi bir girişim olduğunu hatırlatıyor.Dünyada çılgınlık haline geldi Türkiye'de de talep artıyorProf. Dr. Öksüz, "Gamzeplasti de denilen gamze estetiğinde cerrahi olarak derinin, deri altındaki diğer tabaka dokulara yapışmasını sağlıyoruz. Bu ameliyatta genellikle ağız içinden yapılan küçük bir kesiyle yanak derisinin altına ulaşılarak, bu derinin içeriden atılan dikişlerle alttaki dokulara tutturulması sonucu, çukur bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz" diyor. Ancak çoğu zaman, doğal gamzeler gibi gülümseme ile belirginleşen bir görüntü yerine, hareketsiz bir çukurlaşma ortaya çıkabileceğini vurguluyor.Uzmanı yapmazsa yüzde iz kalabilir uyarısıAmeliyatın uzman ellerde yapılmaması halinde risklerin arttığını ifade eden Öksüz, "Gamze ameliyatında yüzde kalıcı bir yara izi oluşmamasına özen gösterilir. Yine de cerrahi işlem sırasında deride bir kesi yapıldıysa, kesilen bölgede iz kalabilir. Enfeksiyon, yara iyileşme problemi, doku kanlanması bozukluğu gibi sebeplerle komplikasyon gelişmesi durumunda istenmeyen yara izleri oluşabilir" sözleriyle dikkat çekiyor.
Yeni estetik çılgınlığı hızla yayılıyor: 'Gamzeplasti' yaptırmak isteyenler doktorun kapısını çalıyor

11:20 09.08.2025
Son dönemin en dikkat çeken uygulaması 'gamzeplasti' olarak bilinen 'gamze estetiği' hızla yayılıyor. Birçok kişi 'yapay gamze' yaptırmak için doktorların kapısını çalıyor, uzmanlar ise uyarıyor.
Sosyal medyada 'gamzeplasti' çılgınlığı hızla yayılıyor. Doğuştan gamzesi olmayan kişiler, cerrahi yöntemlerle yanaklarında çukurluk oluşturup bu anları öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla sosyal medyada paylaşıyor. Uzmanlar ise bu uygulamaların kalıcı izlere ve sağlığı tehdit ettiği konusunda uyarıyor.

Güney Kore'den çıktı tüm dünyada popüler oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yıllardır Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerinde popüler olan gamze estetiği, son yıllarda sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Özellikle gençler, doğal gamzeli ünlülere özenerek cerrahi müdahalelerle benzer bir görünüme kavuşmayı hedefliyor.
gamze estetiği
gamze estetiği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
gamze estetiği

Tek yolu estetik girişim

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Öksüz, doğuştan gelen gamzeleri "Derinin alttaki kaslara doğrudan tutunması sebebiyle bir gülümseme veya mimik hareketi sonucunda bu gamzeler belirgin hâle gelir" sözleriyle tanımlıyor. Ancak bu görüntüyü sonradan elde etmeye çalışmanın cerrahi bir girişim olduğunu hatırlatıyor.

Dünyada çılgınlık haline geldi Türkiye'de de talep artıyor

Prof. Dr. Öksüz, "Gamzeplasti de denilen gamze estetiğinde cerrahi olarak derinin, deri altındaki diğer tabaka dokulara yapışmasını sağlıyoruz. Bu ameliyatta genellikle ağız içinden yapılan küçük bir kesiyle yanak derisinin altına ulaşılarak, bu derinin içeriden atılan dikişlerle alttaki dokulara tutturulması sonucu, çukur bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz" diyor. Ancak çoğu zaman, doğal gamzeler gibi gülümseme ile belirginleşen bir görüntü yerine, hareketsiz bir çukurlaşma ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Uzmanı yapmazsa yüzde iz kalabilir uyarısı

Ameliyatın uzman ellerde yapılmaması halinde risklerin arttığını ifade eden Öksüz, "Gamze ameliyatında yüzde kalıcı bir yara izi oluşmamasına özen gösterilir. Yine de cerrahi işlem sırasında deride bir kesi yapıldıysa, kesilen bölgede iz kalabilir. Enfeksiyon, yara iyileşme problemi, doku kanlanması bozukluğu gibi sebeplerle komplikasyon gelişmesi durumunda istenmeyen yara izleri oluşabilir" sözleriyle dikkat çekiyor.
