https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/washington-ziyareti-iptal-edildi-japonya-abd-yatirim-anlasmasi-cikmaza-girdi-ek-gumruk-vergileri-1098890812.html

Washington ziyareti iptal edildi: Japonya-ABD yatırım anlaşması çıkmaza girdi, ek gümrük vergileri krize neden oldu

Washington ziyareti iptal edildi: Japonya-ABD yatırım anlaşması çıkmaza girdi, ek gümrük vergileri krize neden oldu

Sputnik Türkiye

Japonya ile ABD arasında imzalanması beklenen dev yatırım anlaşması son anda ertelendi. Japonya’nın ticaret müzakerecisi planlanan Washington ziyaretini iptal... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T11:48+0300

2025-08-28T11:48+0300

2025-08-28T11:48+0300

dünya

abd

donald trump

japonya

washington

yatırım

abd

nhk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098890331_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa0b747ca2c0b600233684565285eb30.jpg

Japonya'nın ABD’ye yönelik 550 milyar dolarlık yatırım paketi, iki ülke arasında gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında masaya konmuştu. Ancak idari aksaklıklar ve detaylardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sürecin şimdilik durduğu bildirildi.Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nin aktardığına göre, taraflar hala kritik bazı konularda uzlaşamadı. Anlaşma öncesi Washington’a gitmesi beklenen Japon müzakereci Ryosei Akazawa ziyaretini iptal etti. Hükümet kaynakları, sorunların çözülmesi halinde önümüzdeki hafta yeni bir ziyaretin gerçekleşebileceğini söylüyor.Trump yatırımı sahipleniyor ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı daha önce “yatırım için bizim paramız” sözleriyle övmüş ve elde edilecek karın yüzde 90’ının ABD’ye kalacağını iddia etmişti. Ancak Japonya, yatırımların aynı zamanda kendi ekonomisine de fayda sağlaması gerektiğini vurguluyor.İki ülke, Japonya’dan ithalata uygulanan vergiyi yüzde 15’e düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Japon yetkililer, özellikle otomobillerde ve gıda ürünlerinde çifte vergilendirmenin kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise otomobillere uygulanan yüzde 27,5’lik gümrük vergisini yüzde 15’e indirmeyi kabul etmiş olsa da, bunun ne zaman yürürlüğe gireceği belirsiz.Kritik ortaklık sallantıda Japonya-ABD yatırım paketi sadece iki ülke için değil, küresel ekonomi için de kritik bir adım olarak görülüyordu. Ancak şimdilik anlaşmazlıklar ve ertelenen ziyaretler, sürecin daha sancılı geçeceğini gösteriyor. Japonya tarafı ise “Yatırımlar yalnızca ABD’nin değil, Japonya’nın da çıkarına olmalı” diyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/japonya-basbakani-hirosimanin-bombalamasindan-sorumlu-ulke-olarak-abdden-bahsetmedi-1098385771.html

japonya

washington

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, japonya, washington, yatırım, abd, nhk