Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Vance: Biden yönetimindeki ABD, Zelenskiy'e diplomasi ve sorunu çözmek için plan olmadan amaçsızca para verdi
Vance: Biden yönetimindeki ABD, Zelenskiy'e diplomasi ve sorunu çözmek için plan olmadan amaçsızca para verdi
28.08.2025
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today gazetesine yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 'gerçek bir amaç olmadan, gerçek bir diplomasi olmadan' milyarlarca dolar verdiğini söyledi.Vance'e göre Biden yönetimi, Vladimir Zelenskiy'e 'gerçek bir amaç, gerçek bir diplomasi, o yüz milyar dolarla ne satın alacağımız konusunda gerçek bir fikir olmadan' para verdi.Vance, "Zelenskiy'nin Washington'dan yardım istemesinden çok daha fazla beni sinirlendiren şey Biden yönetiminin sorunu nasıl sonlandıracağına dair bir planı olmamasıydı. Ukrayna sanki sorunu çözmek için gerçek bir planımız olmadan, sorunun peşinden para attığımız tuhaf bir para çukuru gibiydi" diye ekledi.
Vance: Biden yönetimindeki ABD, Zelenskiy'e diplomasi ve sorunu çözmek için plan olmadan amaçsızca para verdi

05:12 28.08.2025
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Biden'ın Zelenskiy'e hiçbir amaç gütmeden para verdiğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today gazetesine yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 'gerçek bir amaç olmadan, gerçek bir diplomasi olmadan' milyarlarca dolar verdiğini söyledi.
Vance'e göre Biden yönetimi, Vladimir Zelenskiy'e 'gerçek bir amaç, gerçek bir diplomasi, o yüz milyar dolarla ne satın alacağımız konusunda gerçek bir fikir olmadan' para verdi.
Vance, "Zelenskiy'nin Washington'dan yardım istemesinden çok daha fazla beni sinirlendiren şey Biden yönetiminin sorunu nasıl sonlandıracağına dair bir planı olmamasıydı. Ukrayna sanki sorunu çözmek için gerçek bir planımız olmadan, sorunun peşinden para attığımız tuhaf bir para çukuru gibiydi" diye ekledi.
