Vance: Biden yönetimindeki ABD, Zelenskiy'e diplomasi ve sorunu çözmek için plan olmadan amaçsızca para verdi

Vance: Biden yönetimindeki ABD, Zelenskiy'e diplomasi ve sorunu çözmek için plan olmadan amaçsızca para verdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Biden'ın Zelenskiy'e hiçbir amaç gütmeden para verdiğini söyledi. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today gazetesine yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 'gerçek bir amaç olmadan, gerçek bir diplomasi olmadan' milyarlarca dolar verdiğini söyledi.Vance'e göre Biden yönetimi, Vladimir Zelenskiy'e 'gerçek bir amaç, gerçek bir diplomasi, o yüz milyar dolarla ne satın alacağımız konusunda gerçek bir fikir olmadan' para verdi.Vance, "Zelenskiy'nin Washington'dan yardım istemesinden çok daha fazla beni sinirlendiren şey Biden yönetiminin sorunu nasıl sonlandıracağına dair bir planı olmamasıydı. Ukrayna sanki sorunu çözmek için gerçek bir planımız olmadan, sorunun peşinden para attığımız tuhaf bir para çukuru gibiydi" diye ekledi.

