https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abd-disisleri-bakani-rubio-ile-israilli-mevkidasi-saar-gorustu-1098881578.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı Saar görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı Saar görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Washington’daki görüşmelerinde Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a ilişkin bölgesel... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T01:12+0300
2025-08-28T01:12+0300
2025-08-28T01:12+0300
dünya
abd
marco rubio
gideon sa'ar
abd
lübnan
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097784621_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81ba67f9dfa22dbc8d49238fe3695b8c.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü desteğinin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti." denildi.İki bakanın ayrıca İran'la ilgili konuları da değerlendirdiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/arjantin-devlet-baskani-javier-milei-tasli-saldiriya-ugradi-1098881137.html
abd
lübnan
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097784621_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b988b52830350b307f6f2af4c3939516.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, gideon sa'ar, abd, lübnan, gazze
abd, marco rubio, gideon sa'ar, abd, lübnan, gazze
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı Saar görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Washington’daki görüşmelerinde Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a ilişkin bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine verdiği desteğin altı çizildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü desteğinin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti." denildi.
İki bakanın ayrıca İran'la ilgili konuları da değerlendirdiği aktarıldı.