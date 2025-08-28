Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abd-disisleri-bakani-rubio-ile-israilli-mevkidasi-saar-gorustu-1098881578.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı Saar görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile İsrailli mevkidaşı Saar görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Washington'daki görüşmelerinde Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a ilişkin bölgesel... 28.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü desteğinin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti." denildi.İki bakanın ayrıca İran'la ilgili konuları da değerlendirdiği aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Washington’daki görüşmelerinde Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a ilişkin bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine verdiği desteğin altı çizildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü desteğinin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti." denildi.
İki bakanın ayrıca İran'la ilgili konuları da değerlendirdiği aktarıldı.
