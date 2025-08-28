https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/valilik-duyurdu-istanbulda-30-agustos-zafer-bayrami-icin-trafige-kapatilacak-yollar-belli-oldu-1098894678.html

Valilik duyurdu: İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı için trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Vatan Caddesi başta olmak üzere birçok yol araç trafiğine kapalı olacak. İşte detaylar…

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.45’ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Kararın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde alındığı belirtildi.Vatan Caddesi ve bağlantı yolları kapalıKutlamalar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde de trafiğe kapalı olacak. Ayrıca D-100 kara yolu kuzey ve güney istikametinden Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri üzerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney girişinden Adnan Menderes Bulvarı’na araç girişine izin verilmeyecek.Alternatif güzergahlar açıklandıValilik açıklamasına göre, sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.Katılım sağlanamayacak cadde ve sokaklarTören güzergahı boyunca Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi’ne girişler de kapatılacak. Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı bilgisi paylaşıldı.

