Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: Tarih verildi, 'tedirgin olmayın'
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: Tarih verildi, 'tedirgin olmayın'
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapacağı uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. 28-30 Ağustos tarihleri arasında şehir merkezinde... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:24+0300
2025-08-27T12:24+0300
Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili bilgi verdi. Açıklamaya göre, SOLOTÜRK, 28-30 Ağustos tarihleri arasında başkent semalarında uçuşlar yapacak.28 Ağustos’ta prova, 30 Ağustos’ta gösteri uçuşuValilik açıklamasında, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, büyük gösteri uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı kaydedildi.Yüksek ses uyarısıSOLOTÜRK’ün şehir merkezindeki uçuşları sırasında oluşabilecek yüksek sese dikkat çekilen açıklamada, Ankara Valiliği, vatandaşların bu durumdan tedirgin olmamaları gerektiğini vurguladı.
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: Tarih verildi, 'tedirgin olmayın'

12:24 27.08.2025
Abone ol
Ankara Valiliği, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapacağı uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. 28-30 Ağustos tarihleri arasında şehir merkezinde keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenlenecek. Valilik, oluşabilecek yüksek ses nedeniyle tedirgin olunmaması gerektiğini bildirdi.
Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili bilgi verdi. Açıklamaya göre, SOLOTÜRK, 28-30 Ağustos tarihleri arasında başkent semalarında uçuşlar yapacak.

28 Ağustos’ta prova, 30 Ağustos’ta gösteri uçuşu

Valilik açıklamasında, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, büyük gösteri uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı kaydedildi.

Yüksek ses uyarısı

SOLOTÜRK’ün şehir merkezindeki uçuşları sırasında oluşabilecek yüksek sese dikkat çekilen açıklamada, Ankara Valiliği, vatandaşların bu durumdan tedirgin olmamaları gerektiğini vurguladı.
