Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: Tarih verildi, 'tedirgin olmayın'

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapacağı uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. 28-30 Ağustos tarihleri arasında şehir merkezinde... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili bilgi verdi. Açıklamaya göre, SOLOTÜRK, 28-30 Ağustos tarihleri arasında başkent semalarında uçuşlar yapacak.28 Ağustos’ta prova, 30 Ağustos’ta gösteri uçuşuValilik açıklamasında, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, büyük gösteri uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı kaydedildi.Yüksek ses uyarısıSOLOTÜRK’ün şehir merkezindeki uçuşları sırasında oluşabilecek yüksek sese dikkat çekilen açıklamada, Ankara Valiliği, vatandaşların bu durumdan tedirgin olmamaları gerektiğini vurguladı.

