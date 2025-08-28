https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-1098892142.html
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna'daki askeri savunma işletmelerine Kinjal füzeleri dahil hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ait bir...
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli 'havadan karaya' hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna'daki askeri savunma işletmelerine ve hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nelepovka yerleşim merkezinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1325'ten fazla asker, Alman yapımı Leopard tankı ve 13 zırhlı savaş aracı yitirdi.İnsansız hücumbot kullanılarak Tuna Nehri'nde Ukrayna Donanması'na ait bir keşif gemisi batırıldı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağı, 2 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 İHA düşürüldü.
12:34 28.08.2025 (güncellendi: 12:39 28.08.2025)
Ukrayna’daki askeri savunma işletmelerine Kinjal füzeleri dahil hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait bir yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’daki askeri savunma işletmelerine ve hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nelepovka yerleşim merkezinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1325'ten fazla asker, Alman yapımı Leopard tankı ve 13 zırhlı savaş aracı yitirdi.
İnsansız hücumbot kullanılarak Tuna Nehri’nde Ukrayna Donanması’na ait bir keşif gemisi batırıldı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağı, 2 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 İHA düşürüldü.