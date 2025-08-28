https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kuzey-kore-lideri-kim-cindeki-kutlamalara-katilacak-1098891150.html

Kuzey Kore lideri Kim, Çin’deki kutlamalara katılacak

Kuzey Kore lideri Kim, Çin’deki kutlamalara katılacak

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Pekin’i ziyaret ederek Çin halkının Japon işgaline karşı verdiği Direniş Savaşı’nda kazandığı zaferin ve 2. Dünya Savaşı’nın... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T12:03+0300

2025-08-28T12:03+0300

2025-08-28T12:03+0300

dünya

kuzey kore

çin

2. dünya savaşı

kim jong-un

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096113401_0:0:736:413_1920x0_80_0_0_e162c34223e6defdae6c4058336423d1.png

Kore Merkezî Haber Ajansı’nin haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Çin halkının Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve dünya anti-faşist savaşında kazanılan Zafer” vesilesiyle Pekin’de düzenlenecek etkinliklere katılacak.Kim en son 2019'da Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.Çin, Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan Zafer’in 80. yıldönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. 3 Eylül günü Pekin'de büyük askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok ülkenin liderleri katılacak.Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Eylül'deki etkinliklere katılacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/macaristan-drujba-saldirisi-suphelisinin-schengen-bolgesine-girisini-yasakladi-1098889430.html

kuzey kore

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, çin, 2. dünya savaşı, kim jong-un, rusya