Kuzey Kore lideri Kim, Çin'deki kutlamalara katılacak
Kuzey Kore lideri Kim, Çin’deki kutlamalara katılacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin'i ziyaret ederek Çin halkının Japon işgaline karşı verdiği Direniş Savaşı'nda kazandığı zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın...
dünya
kuzey kore
çin
2. dünya savaşı
kim jong-un
rusya
Kore Merkezî Haber Ajansı’nin haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Çin halkının Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve dünya anti-faşist savaşında kazanılan Zafer” vesilesiyle Pekin’de düzenlenecek etkinliklere katılacak.Kim en son 2019'da Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.Çin, Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan Zafer’in 80. yıldönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. 3 Eylül günü Pekin'de büyük askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok ülkenin liderleri katılacak.Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Eylül'deki etkinliklere katılacağını açıklamıştı.
kuzey kore
çin
rusya
kuzey kore, çin, 2. dünya savaşı, kim jong-un, rusya
kuzey kore, çin, 2. dünya savaşı, kim jong-un, rusya

Kuzey Kore lideri Kim, Çin’deki kutlamalara katılacak

12:03 28.08.2025
Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Pekin’i ziyaret ederek Çin halkının Japon işgaline karşı verdiği Direniş Savaşı’nda kazandığı zaferin ve 2. Dünya Savaşı’nın son ermesinin 80. yıldönümü kutlamalarına katılacağı belirtildi.
Kore Merkezî Haber Ajansı’nin haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Çin halkının Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve dünya anti-faşist savaşında kazanılan Zafer” vesilesiyle Pekin’de düzenlenecek etkinliklere katılacak.
Kim en son 2019'da Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.
Çin, Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan Zafer’in 80. yıldönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. 3 Eylül günü Pekin'de büyük askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok ülkenin liderleri katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Eylül'deki etkinliklere katılacağını açıklamıştı.
