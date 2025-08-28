Türkiye'nin ilk lüks AVM'si direnemedi: 18 yıllık merkez kapandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/turkiyenin-ilk-luks-avmsi-direnemedi-18-yillik-merkez-kapandi-1098887167.html

Türkiye'nin ilk lüks ve butik konseptli alışveriş merkezi olarak açılan Başakşehir'de bulunan Prestige Mall kapandı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin ilk "lüks ve butik" konseptiyle 2007 yılında açılan Prestige Mall kapatıldı. 18 yıllık ünlü AVM ekonomik zorluklarla mücadele ediyordu. Bütün mağazalar kapatıldıİstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kepenk indirdi. 2007'de hizmete giren ve Türkiye'nin lüks ve butik alanındaki ilk konsept AVM'si kapatma kararını daha önce duyurmuştu. AVM'deki işletmeler haziran ayı itibarıyla kepenk indirmeye başlamıştı. AVM içerisindeki mağazalarına iletilen tasfiye sürecinin temmuz ayında tamamlanması planlanıyordu. 1 ay daha uzayan süreç sonunda AVM'deki tüm mağazalar kapatıldı.

