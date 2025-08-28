https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/trump-yonetiminden-vize-onerisi-abddeki-vize-sahiplerinin-ulkede-kalma-sureleri-kisitlansin-1098891875.html
Trump yönetiminden vize önerisi: 'ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma süreleri kısıtlansın'
Trump yönetimi, ABD'de öğrenci vizeleri ve bazı geçici vizeler için kalış süresini sınırlandırmayı öngören yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Taslağa göre... 28.08.2025
ABD’de Donald Trump yönetimi, yabancı öğrenciler ve bazı vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı hedefleyen yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, taslağın yürürlüğe girmesi halinde yabancı öğrencilerin, değişim programı katılımcılarının ve araştırmacıların ABD’de en fazla 4 yıl kalabileceği bildirildi. Yabancı basın mensupları içinse bu sürenin 240 gün ile sınırlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, geçmiş yönetimlerin yabancı öğrencilere ve vize sahiplerine 'neredeyse süresiz kalış imkanı' tanıdığı ifade edilerek, bunun güvenlik riskleri doğurduğu ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı konuma düşürdüğü savunuldu. Yeni düzenlemenin ise 'suistimalleri önleyeceği ve federal hükümet üzerindeki yükü azaltacağı' ileri sürüldü. Söz konusu düzenleme ilk olarak 2020’de Trump’ın başkanlığı döneminde gündeme gelmiş, ancak 2021’de Joe Biden yönetimi tarafından geri çekilmişti. Trump’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte taslak yeniden gündeme alınmış oldu.
ABD’de Donald Trump yönetimi, yabancı öğrenciler ve bazı vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı hedefleyen yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, taslağın yürürlüğe girmesi halinde yabancı öğrencilerin, değişim programı katılımcılarının ve araştırmacıların ABD’de en fazla 4 yıl kalabileceği bildirildi. Yabancı basın mensupları içinse bu sürenin 240 gün ile sınırlandırılacağı belirtildi.
Açıklamada, geçmiş yönetimlerin yabancı öğrencilere ve vize sahiplerine 'neredeyse süresiz kalış imkanı' tanıdığı ifade edilerek, bunun güvenlik riskleri doğurduğu ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı konuma düşürdüğü savunuldu. Yeni düzenlemenin ise 'suistimalleri önleyeceği ve federal hükümet üzerindeki yükü azaltacağı' ileri sürüldü.
Söz konusu düzenleme ilk olarak 2020’de Trump’ın başkanlığı döneminde gündeme gelmiş, ancak 2021’de Joe Biden yönetimi tarafından geri çekilmişti. Trump’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte taslak yeniden gündeme alınmış oldu.