Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/f1-vizelerinde-kriz-6-binden-fazla-ogrencinin-vizeleri-iptal-edildi-1098694793.html
F1 vizelerinde kriz: 6 binden fazla öğrencinin vizeleri iptal edildi
F1 vizelerinde kriz: 6 binden fazla öğrencinin vizeleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yıl 6 binden fazla uluslararası öğrenci vizesini iptal ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak yasa ihlalleri, vize süresini aşma ve... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T15:08+0300
2025-08-19T15:12+0300
dünya
abd
marco rubio
gazze
protesto
öğrenci vizesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095456608_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_22a15adfbca9e50319f162b88c49c335.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizelerinin (F1 vizeleri) iptal ettiğini duyurdu. Yetkililer, bu vizelerin yaklaşık 4 bininin yasa ihlalleri nedeniyle iptal edildiğini söyledi. En sık görülne ihlaller arasında 'saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık' ve 'terörizme destek' suçlamaları yer aldı.Terör bağlantısı şüphesiyle yüzlerce öğrencinin vizeleri iptal edildiYetkilileri 200 ila 300 vize iptalinin terörizm şüphesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’na göre, ABD karşıtı faaliyetler veya terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyrukluların vizeleri iptal edilebiliyor.Trump yönetimi, özellikle Gazze savaşı karşıtı protestolara katılan uluslararası öğrencileri hedef almaya devam ediyor. Yetkililer, protestolara katılan öğrencileri 'antisemitizm ve terörizme destek'le suçlamaya devam ediyor.Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vize başvurusunda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını 'herkese açık' hale getirmesini zorunlu kılmıştı. Diplomatik yazışmalarda, sosyal medya erişiminin kısıtlı olmasının 'saklama girişimi' olarak değerlendirilebileceği belirtilmişti.Mayıs ayında Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümesya Öztürk, maskeli kişiler tarafından yakalanarak ICE gözetimine alınmıştı. Öztürk, mayıs ayında serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-ogrenci-vizesi-randevularini-durduruyor-iddiasi-sosyal-medya-incelemesi-planliyor-1096579037.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095456608_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d5baca0986a176991f847543f03edd64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, gazze, protesto, öğrenci vizesi
abd, marco rubio, gazze, protesto, öğrenci vizesi

F1 vizelerinde kriz: 6 binden fazla öğrencinin vizeleri iptal edildi

15:08 19.08.2025 (güncellendi: 15:12 19.08.2025)
© AP Photo / Ben CurtisHarvard öğrenci protestoları
Harvard öğrenci protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yıl 6 binden fazla uluslararası öğrenci vizesini iptal ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak yasa ihlalleri, vize süresini aşma ve terör bağlantıları gösterildi. Bakanlık geçen haziran ayında, öğrenci vize başvurularında 'sosyal medya erişiminin herkese açık' hale getirilmesini zorunlu kılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizelerinin (F1 vizeleri) iptal ettiğini duyurdu. Yetkililer, bu vizelerin yaklaşık 4 bininin yasa ihlalleri nedeniyle iptal edildiğini söyledi. En sık görülne ihlaller arasında 'saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık' ve 'terörizme destek' suçlamaları yer aldı.

Terör bağlantısı şüphesiyle yüzlerce öğrencinin vizeleri iptal edildi

Yetkilileri 200 ila 300 vize iptalinin terörizm şüphesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’na göre, ABD karşıtı faaliyetler veya terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyrukluların vizeleri iptal edilebiliyor.
Trump yönetimi, özellikle Gazze savaşı karşıtı protestolara katılan uluslararası öğrencileri hedef almaya devam ediyor. Yetkililer, protestolara katılan öğrencileri 'antisemitizm ve terörizme destek'le suçlamaya devam ediyor.
Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vize başvurusunda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını 'herkese açık' hale getirmesini zorunlu kılmıştı. Diplomatik yazışmalarda, sosyal medya erişiminin kısıtlı olmasının 'saklama girişimi' olarak değerlendirilebileceği belirtilmişti.
Mayıs ayında Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümesya Öztürk, maskeli kişiler tarafından yakalanarak ICE gözetimine alınmıştı. Öztürk, mayıs ayında serbest bırakılmıştı.
ABD öğrenci vizesi randevularını durdurdu iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
DÜNYA
ABD, öğrenci vizesi randevularını durduruyor iddiası: Sosyal medya incelemesi planlıyor
28 Mayıs, 09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала