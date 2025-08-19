https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/f1-vizelerinde-kriz-6-binden-fazla-ogrencinin-vizeleri-iptal-edildi-1098694793.html
F1 vizelerinde kriz: 6 binden fazla öğrencinin vizeleri iptal edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yıl 6 binden fazla uluslararası öğrenci vizesini iptal ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak yasa ihlalleri, vize süresini aşma ve... 19.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizelerinin (F1 vizeleri) iptal ettiğini duyurdu. Yetkililer, bu vizelerin yaklaşık 4 bininin yasa ihlalleri nedeniyle iptal edildiğini söyledi. En sık görülne ihlaller arasında 'saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık' ve 'terörizme destek' suçlamaları yer aldı.Terör bağlantısı şüphesiyle yüzlerce öğrencinin vizeleri iptal edildiYetkilileri 200 ila 300 vize iptalinin terörizm şüphesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’na göre, ABD karşıtı faaliyetler veya terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyrukluların vizeleri iptal edilebiliyor.Trump yönetimi, özellikle Gazze savaşı karşıtı protestolara katılan uluslararası öğrencileri hedef almaya devam ediyor. Yetkililer, protestolara katılan öğrencileri 'antisemitizm ve terörizme destek'le suçlamaya devam ediyor.Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vize başvurusunda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını 'herkese açık' hale getirmesini zorunlu kılmıştı. Diplomatik yazışmalarda, sosyal medya erişiminin kısıtlı olmasının 'saklama girişimi' olarak değerlendirilebileceği belirtilmişti.Mayıs ayında Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümesya Öztürk, maskeli kişiler tarafından yakalanarak ICE gözetimine alınmıştı. Öztürk, mayıs ayında serbest bırakılmıştı.
15:08 19.08.2025 (güncellendi: 15:12 19.08.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yıl 6 binden fazla uluslararası öğrenci vizesini iptal ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak yasa ihlalleri, vize süresini aşma ve terör bağlantıları gösterildi. Bakanlık geçen haziran ayında, öğrenci vize başvurularında 'sosyal medya erişiminin herkese açık' hale getirilmesini zorunlu kılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 binden fazla öğrencinin vizelerinin (F1 vizeleri) iptal ettiğini duyurdu. Yetkililer, bu vizelerin yaklaşık 4 bininin yasa ihlalleri nedeniyle iptal edildiğini söyledi. En sık görülne ihlaller arasında 'saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık' ve 'terörizme destek' suçlamaları yer aldı.
Terör bağlantısı şüphesiyle yüzlerce öğrencinin vizeleri iptal edildi
Yetkilileri 200 ila 300 vize iptalinin terörizm şüphesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’na göre, ABD karşıtı faaliyetler veya terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyrukluların vizeleri iptal edilebiliyor.
Trump yönetimi, özellikle Gazze savaşı karşıtı protestolara katılan uluslararası öğrencileri hedef almaya devam ediyor. Yetkililer, protestolara katılan öğrencileri 'antisemitizm ve terörizme destek'le suçlamaya devam ediyor.
Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vize başvurusunda bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını 'herkese açık' hale getirmesini zorunlu kılmıştı. Diplomatik yazışmalarda, sosyal medya erişiminin kısıtlı olmasının 'saklama girişimi' olarak değerlendirilebileceği belirtilmişti.
Mayıs ayında Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümesya Öztürk, maskeli kişiler tarafından yakalanarak ICE gözetimine alınmıştı. Öztürk, mayıs ayında serbest bırakılmıştı.