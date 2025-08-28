Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/szijjarto-macaristan-ukraynanin-hizlandirilmis-ab-uyeligine-karsi-1098881816.html
Szijjarto: Macaristan Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğine karşı
Szijjarto: Macaristan Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğine karşı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış biçimde Avrupa Birliği’ne katılmasına hiçbir... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T04:09+0300
2025-08-28T04:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
peter szijjarto
ukrayna
macaristan
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’de Mandiner dergisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür bir adımın hem Macaristan hem de tüm Avrupa Birliği için 'ölümcül bir darbe' anlamına geleceğini vurguladı.Bakan, Politico’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Ukrayna’nın AB üyeliğini desteklemeye ikna ettiği yönündeki iddialarını da reddetti.Szijjarto’ya göre, Ukrayna’nın AB'ye katılması halinde, AB fonlarının tamamı Ukrayna’ya aktarılacak, “Ukrayna mafyası” Avrupa genelinde serbestçe hareket edecek, düşük kaliteli Ukrayna ürünleri AB’nin tarım sektörünü olumsuz etkileyecek.Szijjarto, “Biz Ukrayna ile aynı birlik içinde bulunmak istemiyoruz, çünkü bu hem Macaristan hem de Avrupa için kötü bir gelecek demektir” diyerek hükümetinin bu konuda tavizsiz bir tutum sergileyeceğini belirtti.
ukrayna
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2b37ad33b710f70c6d4fcbb9f1d754bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter szijjarto, ukrayna, macaristan, ab, avrupa birliği
peter szijjarto, ukrayna, macaristan, ab, avrupa birliği

Szijjarto: Macaristan Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğine karşı

04:09 28.08.2025
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© Sputnik / Aleksey Daniçev
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış biçimde Avrupa Birliği’ne katılmasına hiçbir şekilde destek vermeyeceğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’de Mandiner dergisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür bir adımın hem Macaristan hem de tüm Avrupa Birliği için 'ölümcül bir darbe' anlamına geleceğini vurguladı.
Bakan, Politico’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Ukrayna’nın AB üyeliğini desteklemeye ikna ettiği yönündeki iddialarını da reddetti.
Szijjarto’ya göre, Ukrayna’nın AB'ye katılması halinde, AB fonlarının tamamı Ukrayna’ya aktarılacak, “Ukrayna mafyası” Avrupa genelinde serbestçe hareket edecek, düşük kaliteli Ukrayna ürünleri AB’nin tarım sektörünü olumsuz etkileyecek.
Szijjarto, “Biz Ukrayna ile aynı birlik içinde bulunmak istemiyoruz, çünkü bu hem Macaristan hem de Avrupa için kötü bir gelecek demektir” diyerek hükümetinin bu konuda tavizsiz bir tutum sergileyeceğini belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала