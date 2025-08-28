https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/szijjarto-macaristan-ukraynanin-hizlandirilmis-ab-uyeligine-karsi-1098881816.html
Szijjarto: Macaristan Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğine karşı
Szijjarto: Macaristan Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğine karşı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış biçimde Avrupa Birliği’ne katılmasına hiçbir şekilde destek vermeyeceğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’de Mandiner dergisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür bir adımın hem Macaristan hem de tüm Avrupa Birliği için 'ölümcül bir darbe' anlamına geleceğini vurguladı.
Bakan, Politico’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Ukrayna’nın AB üyeliğini desteklemeye ikna ettiği yönündeki iddialarını da reddetti.
Szijjarto’ya göre, Ukrayna’nın AB'ye katılması halinde, AB fonlarının tamamı Ukrayna’ya aktarılacak, “Ukrayna mafyası” Avrupa genelinde serbestçe hareket edecek, düşük kaliteli Ukrayna ürünleri AB’nin tarım sektörünü olumsuz etkileyecek.
Szijjarto, “Biz Ukrayna ile aynı birlik içinde bulunmak istemiyoruz, çünkü bu hem Macaristan hem de Avrupa için kötü bir gelecek demektir” diyerek hükümetinin bu konuda tavizsiz bir tutum sergileyeceğini belirtti.