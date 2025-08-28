https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/putin-dogu-ekonomik-forumunun-katilimcilarini-organizatorlerini-ve-konuklarini-selamladi-1098892014.html

Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladı

Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına yolladığı kutlama mesajında Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesinde... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T12:36+0300

2025-08-28T12:36+0300

2025-08-28T12:36+0300

dünya

rusya

vladimir putin

doğu ekonomik forumu

uzak doğu

asya-pasifik

vladivostok

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

brics

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098643218_0:0:803:452_1920x0_80_0_0_7d13859c7622b9a3a410c84f5b1ab4b6.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına kutlama mesajı gönderdi.Rus lider, “Geleneksel olarak Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, son 10 yılda haklı olarak yüksek bir itibara kavuştu. Bu temsili etkinlik, yabancılar da dahil olmak üzere tüm iş dünyasının Rusya'nın Uzak Doğu topraklarının eşsiz ekonomik, bilimsel, teknolojik ve altyapı potansiyelini tanımasına yardımcı oluyor, çok yönlü uluslararası işbirliğinin genişlemesine katkı yapıyor. Bu bağlamda, ‘Uzak Doğu, Barış ve Refah İçin İşbirliği’ sloganı da oldukça semboliktir” ifadelerini kullandı.Mesajda, “Küresel ekonomik faaliyetin merkezi giderek Asya-Pasifik bölgesine kaydıkça, gezegenimizin bu bölgesindeki devletler arasında sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi birlikler çerçevesinde de karşılıklı yarar sağlayan bağlar kurmak için yeni imkanlar doğuyor. Rusya, tüm ilgili ortaklarla yapıcı bir diyaloğa hazır olup, Asya-Pasifik bölgesinde gerçek eşitlik ve meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde adil bir uluslararası ilişkiler sistemi kurma yönündeki ortak çabalara aktif olarak katılmayı amaçlıyor” vurgusu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/alman-dergisinden-vatansever-putin-gumus-sikkesi-1098885801.html

rusya

uzak doğu

asya-pasifik

vladivostok

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, doğu ekonomik forumu, uzak doğu, asya-pasifik, vladivostok, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics