Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladı
Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarını, organizatörlerini ve konuklarını selamladı
28.08.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına kutlama mesajı gönderdi.Rus lider, “Geleneksel olarak Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, son 10 yılda haklı olarak yüksek bir itibara kavuştu. Bu temsili etkinlik, yabancılar da dahil olmak üzere tüm iş dünyasının Rusya'nın Uzak Doğu topraklarının eşsiz ekonomik, bilimsel, teknolojik ve altyapı potansiyelini tanımasına yardımcı oluyor, çok yönlü uluslararası işbirliğinin genişlemesine katkı yapıyor. Bu bağlamda, ‘Uzak Doğu, Barış ve Refah İçin İşbirliği’ sloganı da oldukça semboliktir” ifadelerini kullandı.Mesajda, “Küresel ekonomik faaliyetin merkezi giderek Asya-Pasifik bölgesine kaydıkça, gezegenimizin bu bölgesindeki devletler arasında sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi birlikler çerçevesinde de karşılıklı yarar sağlayan bağlar kurmak için yeni imkanlar doğuyor. Rusya, tüm ilgili ortaklarla yapıcı bir diyaloğa hazır olup, Asya-Pasifik bölgesinde gerçek eşitlik ve meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde adil bir uluslararası ilişkiler sistemi kurma yönündeki ortak çabalara aktif olarak katılmayı amaçlıyor” vurgusu yapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nun katılımcılarına, organizatörlerine ve konuklarına kutlama mesajı gönderdi.
Rus lider, “Geleneksel olarak Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, son 10 yılda haklı olarak yüksek bir itibara kavuştu. Bu temsili etkinlik, yabancılar da dahil olmak üzere tüm iş dünyasının Rusya'nın Uzak Doğu topraklarının eşsiz ekonomik, bilimsel, teknolojik ve altyapı potansiyelini tanımasına yardımcı oluyor, çok yönlü uluslararası işbirliğinin genişlemesine katkı yapıyor. Bu bağlamda, ‘Uzak Doğu, Barış ve Refah İçin İşbirliği’ sloganı da oldukça semboliktir” ifadelerini kullandı.
Mesajda, “Küresel ekonomik faaliyetin merkezi giderek Asya-Pasifik bölgesine kaydıkça, gezegenimizin bu bölgesindeki devletler arasında sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi birlikler çerçevesinde de karşılıklı yarar sağlayan bağlar kurmak için yeni imkanlar doğuyor. Rusya, tüm ilgili ortaklarla yapıcı bir diyaloğa hazır olup, Asya-Pasifik bölgesinde gerçek eşitlik ve meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde adil bir uluslararası ilişkiler sistemi kurma yönündeki ortak çabalara aktif olarak katılmayı amaçlıyor” vurgusu yapıldı.