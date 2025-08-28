https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/pukov-maganin-yeni-liderligi-icin-mucadele-vance-ile-rubio-arasinda-gececek-1098881700.html
Pușkov: MAGA’nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek
Pușkov: MAGA’nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Make America Great Again hareketinin başkanlık koltuğu... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T04:03+0300
2025-08-28T04:03+0300
2025-08-28T04:03+0300
dünya
abd
marco rubio
j.d. vance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101540/99/1015409993_0:108:3054:1825_1920x0_80_0_0_6a59a7b920c58857d7a7f7fa1ef728aa.jpg
Rus senatör Aleksey Pușkov, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” (Make America Great Again, MAGA) hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini öne sürdü.Wall Street Journal’a atıfta bulunan Pușkov, Donald Trump’ın MAGA hareketindeki halefini henüz netleştirmediğini, ancak çekişmenin muhtemelen gelenekçi ve dış müdahalelere karşı olan Vance ile Washington’daki 'şahinler' ve liberal müdahaleciler için ‘uygun aday’ olan Rubio arasında yaşanacağını vurguladı.Pușkov, şu anda Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda sürdürdüğü müzakere ve barışçı çözüm hattını desteklediğini ancak senatör, farklı koşullar altında Rubio’nun yeniden 'Rusya’nın amansız düşmanlarının kampına' katılabileceğini belirtti.Puşkov , Vance'ın çatışma karşıtı duruşunun ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan gidişatına katılmamasının kendi görüş ve inanç sistemiyle daha tutarlı olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abd-disisleri-bakani-rubio-ile-israilli-mevkidasi-saar-gorustu-1098881578.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101540/99/1015409993_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_0aeb6145f4678e006e22ec2551a9b2ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, j.d. vance
abd, marco rubio, j.d. vance
Pușkov: MAGA’nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Make America Great Again hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini söyledi.
Rus senatör Aleksey Pușkov, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” (Make America Great Again, MAGA) hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini öne sürdü.
Wall Street Journal’a atıfta bulunan Pușkov, Donald Trump’ın MAGA hareketindeki halefini henüz netleştirmediğini, ancak çekişmenin muhtemelen gelenekçi ve dış müdahalelere karşı olan Vance ile Washington’daki 'şahinler' ve liberal müdahaleciler için ‘uygun aday’ olan Rubio arasında yaşanacağını vurguladı.
Pușkov, şu anda Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda sürdürdüğü müzakere ve barışçı çözüm hattını desteklediğini ancak senatör, farklı koşullar altında Rubio’nun yeniden 'Rusya’nın amansız düşmanlarının kampına' katılabileceğini belirtti.
Puşkov , Vance'ın çatışma karşıtı duruşunun ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan gidişatına katılmamasının kendi görüş ve inanç sistemiyle daha tutarlı olduğunu kaydetti.