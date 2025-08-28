https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/pukov-maganin-yeni-liderligi-icin-mucadele-vance-ile-rubio-arasinda-gececek-1098881700.html

Pușkov: MAGA’nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek

28.08.2025

Rus senatör Aleksey Pușkov, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” (Make America Great Again, MAGA) hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini öne sürdü.Wall Street Journal’a atıfta bulunan Pușkov, Donald Trump’ın MAGA hareketindeki halefini henüz netleştirmediğini, ancak çekişmenin muhtemelen gelenekçi ve dış müdahalelere karşı olan Vance ile Washington’daki 'şahinler' ve liberal müdahaleciler için ‘uygun aday’ olan Rubio arasında yaşanacağını vurguladı.Pușkov, şu anda Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda sürdürdüğü müzakere ve barışçı çözüm hattını desteklediğini ancak senatör, farklı koşullar altında Rubio’nun yeniden 'Rusya’nın amansız düşmanlarının kampına' katılabileceğini belirtti.Puşkov , Vance'ın çatışma karşıtı duruşunun ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan gidişatına katılmamasının kendi görüş ve inanç sistemiyle daha tutarlı olduğunu kaydetti.

