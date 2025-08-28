Türkiye
Pușkov: MAGA'nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek
Pușkov: MAGA’nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek
28.08.2025
Rus senatör Aleksey Pușkov, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” (Make America Great Again, MAGA) hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini öne sürdü.Wall Street Journal’a atıfta bulunan Pușkov, Donald Trump’ın MAGA hareketindeki halefini henüz netleştirmediğini, ancak çekişmenin muhtemelen gelenekçi ve dış müdahalelere karşı olan Vance ile Washington’daki 'şahinler' ve liberal müdahaleciler için ‘uygun aday’ olan Rubio arasında yaşanacağını vurguladı.Pușkov, şu anda Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda sürdürdüğü müzakere ve barışçı çözüm hattını desteklediğini ancak senatör, farklı koşullar altında Rubio’nun yeniden 'Rusya’nın amansız düşmanlarının kampına' katılabileceğini belirtti.Puşkov , Vance'ın çatışma karşıtı duruşunun ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan gidişatına katılmamasının kendi görüş ve inanç sistemiyle daha tutarlı olduğunu kaydetti.
Pușkov: MAGA’nın yeni liderliği için mücadele Vance ile Rubio arasında geçecek

04:03 28.08.2025
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Make America Great Again hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini söyledi.
Rus senatör Aleksey Pușkov, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” (Make America Great Again, MAGA) hareketinin başkanlık koltuğu için mücadelenin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında geçeceğini öne sürdü.
Wall Street Journal’a atıfta bulunan Pușkov, Donald Trump’ın MAGA hareketindeki halefini henüz netleştirmediğini, ancak çekişmenin muhtemelen gelenekçi ve dış müdahalelere karşı olan Vance ile Washington’daki 'şahinler' ve liberal müdahaleciler için ‘uygun aday’ olan Rubio arasında yaşanacağını vurguladı.
Pușkov, şu anda Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusunda sürdürdüğü müzakere ve barışçı çözüm hattını desteklediğini ancak senatör, farklı koşullar altında Rubio’nun yeniden 'Rusya’nın amansız düşmanlarının kampına' katılabileceğini belirtti.
Puşkov , Vance'ın çatışma karşıtı duruşunun ve eski ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan gidişatına katılmamasının kendi görüş ve inanç sistemiyle daha tutarlı olduğunu kaydetti.
