AB Komisyonu Sözcüsü: Rusya'daki Drujba petrol boru hattı hedef alınmamalı
Peskov: Almanya, Kuzey Akım’lara yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rusya ile temas etmiyor
Peskov: Almanya, Kuzey Akım’lara yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rusya ile temas etmiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rus tarafıyla temas halinde... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman yetkililerin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısı ile ilgii yapılan soruşturma konusunda Rus tarafıyla temas halinde olmadığını ifade etti. Peskov, Kremlin’in bu soruşturmanın sonlandırılmasını ve hem faillerin hem de işverenlerin isimlerinin ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.Batı basınında Almanya üzerinde Rus keşif İHA'larının olduğu yönünde iddialar içeren haberi yorumalyan Peskov, söz konusu içeriğin bir başka gazete aldatmacasına benzediğini, böyle bir şeyi hayal etmenin bile zor olduğunu söyledi.
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım

Peskov: Almanya, Kuzey Akım’lara yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rusya ile temas etmiyor

13:31 28.08.2025 (güncellendi: 13:54 28.08.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rus tarafıyla temas halinde olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman yetkililerin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısı ile ilgii yapılan soruşturma konusunda Rus tarafıyla temas halinde olmadığını ifade etti.
Peskov, Kremlin’in bu soruşturmanın sonlandırılmasını ve hem faillerin hem de işverenlerin isimlerinin ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.
Batı basınında Almanya üzerinde Rus keşif İHA'larının olduğu yönünde iddialar içeren haberi yorumalyan Peskov, söz konusu içeriğin bir başka gazete aldatmacasına benzediğini, böyle bir şeyi hayal etmenin bile zor olduğunu söyledi.
