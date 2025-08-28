https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/peskov-almanya-kuzey-akimlara-yonelik-teror-saldirisinin-sorusturulmasi-konusunda-rusya-ile-temas-1098894435.html
Peskov: Almanya, Kuzey Akım’lara yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rusya ile temas etmiyor
Peskov: Almanya, Kuzey Akım’lara yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rusya ile temas etmiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rus tarafıyla temas halinde... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T13:31+0300
2025-08-28T13:31+0300
2025-08-28T13:54+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
kuzey akım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman yetkililerin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısı ile ilgii yapılan soruşturma konusunda Rus tarafıyla temas halinde olmadığını ifade etti. Peskov, Kremlin’in bu soruşturmanın sonlandırılmasını ve hem faillerin hem de işverenlerin isimlerinin ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.Batı basınında Almanya üzerinde Rus keşif İHA'larının olduğu yönünde iddialar içeren haberi yorumalyan Peskov, söz konusu içeriğin bir başka gazete aldatmacasına benzediğini, böyle bir şeyi hayal etmenin bile zor olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/peskov-rusya-ile-abd-arasinda-ukrayna-meselesine-iliskin-calismalarin-kamuoyuna-kapali-olarak-1098866132.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0ffbf087cf23904ae20bd7e66e56b993.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım
Peskov: Almanya, Kuzey Akım’lara yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rusya ile temas etmiyor
13:31 28.08.2025 (güncellendi: 13:54 28.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının soruşturulması konusunda Rus tarafıyla temas halinde olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman yetkililerin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısı ile ilgii yapılan soruşturma konusunda Rus tarafıyla temas halinde olmadığını ifade etti.
Peskov, Kremlin’in bu soruşturmanın sonlandırılmasını ve hem faillerin hem de işverenlerin isimlerinin ortaya çıkarılmasını beklediğini ifade etti.
Batı basınında Almanya üzerinde Rus keşif İHA'larının olduğu yönünde iddialar içeren haberi yorumalyan Peskov, söz konusu içeriğin bir başka gazete aldatmacasına benzediğini, böyle bir şeyi hayal etmenin bile zor olduğunu söyledi.