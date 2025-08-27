https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/peskov-rusya-ile-abd-arasinda-ukrayna-meselesine-iliskin-calismalarin-kamuoyuna-kapali-olarak-1098866132.html

Peskov: Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesine ilişkin çalışmalar kamuoyuna kapalı olarak yürütülmeli

Peskov: Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesine ilişkin çalışmalar kamuoyuna kapalı olarak yürütülmeli

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesine ilişkin çalışmaların sonuç elde etmek amacıyla kamuoyuna kapalı bir formatta yürütülmesi... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T13:01+0300

2025-08-27T13:01+0300

2025-08-27T13:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abd

vladimir putin

vladivostok

doğu ekonomik forumu

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuparına gündeme ilişkin güncel konularda açıklamalarda bulundu.Moskova’nın Ukrayna'daki ihtilafı siyasi ve diplomatik yollarla çözme kararlılığının devam ettiğini dile getiren Peskov, Rusya ve Ukrayna müzakere gruplarının yeni toplantısı için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, aynı zamanda gruplara liderlik edenlerin temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik arabuluculuk çabalarının devam etmesini umduğunu, bunların önemli olduğunu ifade etti.Kiev’in Oreşnik füze sistemleri ile vurulmasına ilişkin söylemleri de yorumlayan Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in sorumlu bir tutum ortaya koyduğunu, bu nedenle Rus ordusunun yalnızca askeri hedefleri ve onlarla alakalı tesisleri vurduğunu vurguladı.Peskov’un diğer açıklamaları:- Ukrayna'daki çatışma karmaşık olup, Rusya tarafından kışkırtılmamıştır.- Güvenlik garantileri, Ukrayna'da çözüm arayışında en önemli konulardan biri olup gündemde kalmaya devam ediyor.- Alaska'da Putin ve Trump arasında çok anlamlı ve gerekli bir görüşme gerçekleşti.- Rusya, Avrupa'da Ukrayna’da Avrupa birliklerinin bulunma olasılığına ilişkin tartışmalara olumsuz yaklaşıyor.- Putin bugün hükümet üyeleriyle toplantı yapacak.- Rusya Devlet Başkanı, 4-5 Eylül tarihlerinde Vladivostok'ta düzenlenecek olan Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/peskov-putin-ve-trump--ukrayna-krizinin-cozumuyle-ilgili-konularin-ele-alacak-1098595676.html

rusya

ukrayna

vladivostok

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, vladimir putin, vladivostok, doğu ekonomik forumu, donald trump, oreşnik