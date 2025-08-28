Parasporun geleceği şekilleniyor: Asya Paralimpik Komitesi Astana’da toplandı

© AA Aldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkati çekerek, "Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız" dedi. Sümeyye Boyacı ise Sevilay'ı tebrik ederek, "Madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığımız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk var. O gün senin gününse kazanıyorsun ama kazanmak sadece madalyayla ölçülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 2024 Paris'te de her şeyi yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.