Parasporun geleceği şekilleniyor: Asya Paralimpik Komitesi Astana’da toplandı
© AAAldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkati çekerek, "Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız" dedi. Sümeyye Boyacı ise Sevilay'ı tebrik ederek, "Madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığımız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk var. O gün senin gününse kazanıyorsun ama kazanmak sadece madalyayla ölçülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 2024 Paris'te de her şeyi yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
© AA
Abone ol
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ilk kez düzenlenen Asya Paralimpik Komitesi buluşması, parasporun geleceğini şekillendirecek yeni kararlarla sona erdi. 45 ülkeden gelen delegeler, sporun sınırları aşan gücünü vurgularken, Asya Ödülleri 2025 ile sporcular da onurlandırıldı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanan 190’dan fazla delege, üç gün süren toplantılarda parasporun yol haritasını belirledi. Etkinlikte, farklı ülkelerden gelen temsilciler yeni stratejik hedefler açıkladı ve Orta Asya’da ilk kez düzenlenen buluşma, bölgenin bu hareketteki önemini ortaya koydu. Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda sporun erişilebilirliğini artırmak, yeni branşları hayata geçirmek ve daha fazla sporcunun sahneye çıkmasını sağlamak öncelikli konular oldu.
Kazakistan, her yıl 10 binden fazla sporcunun yer aldığı yüzlerce paraspor organizasyonu düzenliyor. Bu deneyim, ülkeyi Asya’da öne çıkan bir merkez haline getiriyor. Buluşmada da bu çabanın karşılık bulduğu görüldü. Katılımcılar, yalnızca sporun fiziksel faydaları değil, aynı zamanda toplumda eşitlik, kapsayıcılık ve farkındalık açısından da kritik bir rol oynadığını vurguladı.
Yeni organizasyonlara doğru
Astana’daki buluşma yalnızca geriye değil, geleceğe de odaklandı. Önümüzdeki dönemde Japonya’da yapılacak Aichi–Nagoya 2026 Asya Para Oyunları ve 2025’te Dubai’de gerçekleştirilecek 5. Asya Gençlik Para Oyunları için hazırlıklar hız kazanıyor. Yaklaşık 1.800 sporcunun mücadele edeceği Dubai’deki organizasyon, genç sporcular için kıtanın en büyük buluşmalarından biri olacak.
17 Eylül 2024, 00:20