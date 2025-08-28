Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/parasporun-gelecegi-sekilleniyor-asya-paralimpik-komitesi-astanada-toplandi-1098900891.html
Parasporun geleceği şekilleniyor: Asya Paralimpik Komitesi Astana’da toplandı
Parasporun geleceği şekilleniyor: Asya Paralimpik Komitesi Astana’da toplandı
Sputnik Türkiye
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ilk kez düzenlenen Asya Paralimpik Komitesi buluşması, parasporun geleceğini şekillendirecek yeni kararlarla sona erdi. 45... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T18:15+0300
2025-08-28T18:15+0300
spor
kazakistan
astana
dubai
paralimpik
uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1e/1048443263_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0c258e4a9b3f176aad8589e9ae9cc20a.jpg
Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanan 190’dan fazla delege, üç gün süren toplantılarda parasporun yol haritasını belirledi. Etkinlikte, farklı ülkelerden gelen temsilciler yeni stratejik hedefler açıkladı ve Orta Asya’da ilk kez düzenlenen buluşma, bölgenin bu hareketteki önemini ortaya koydu. Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda sporun erişilebilirliğini artırmak, yeni branşları hayata geçirmek ve daha fazla sporcunun sahneye çıkmasını sağlamak öncelikli konular oldu.Kazakistan, her yıl 10 binden fazla sporcunun yer aldığı yüzlerce paraspor organizasyonu düzenliyor. Bu deneyim, ülkeyi Asya’da öne çıkan bir merkez haline getiriyor. Buluşmada da bu çabanın karşılık bulduğu görüldü. Katılımcılar, yalnızca sporun fiziksel faydaları değil, aynı zamanda toplumda eşitlik, kapsayıcılık ve farkındalık açısından da kritik bir rol oynadığını vurguladı.Yeni organizasyonlara doğru Astana’daki buluşma yalnızca geriye değil, geleceğe de odaklandı. Önümüzdeki dönemde Japonya’da yapılacak Aichi–Nagoya 2026 Asya Para Oyunları ve 2025’te Dubai’de gerçekleştirilecek 5. Asya Gençlik Para Oyunları için hazırlıklar hız kazanıyor. Yaklaşık 1.800 sporcunun mücadele edeceği Dubai’deki organizasyon, genç sporcular için kıtanın en büyük buluşmalarından biri olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-milli-paralimpik-takimini-kabul-etti-1088098399.html
kazakistan
astana
dubai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1e/1048443263_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4565ceebd42e43cd97d38ffb6e190d06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kazakistan, astana, dubai, paralimpik, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
kazakistan, astana, dubai, paralimpik, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)

Parasporun geleceği şekilleniyor: Asya Paralimpik Komitesi Astana’da toplandı

18:15 28.08.2025
© AAAldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkati çekerek, "Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız" dedi. Sümeyye Boyacı ise Sevilay'ı tebrik ederek, "Madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığımız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk var. O gün senin gününse kazanıyorsun ama kazanmak sadece madalyayla ölçülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 2024 Paris'te de her şeyi yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
Aldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkati çekerek, Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız dedi. Sümeyye Boyacı ise Sevilay'ı tebrik ederek, Madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığımız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk var. O gün senin gününse kazanıyorsun ama kazanmak sadece madalyayla ölçülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 2024 Paris'te de her şeyi yapmaya hazırım ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AA
Abone ol
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ilk kez düzenlenen Asya Paralimpik Komitesi buluşması, parasporun geleceğini şekillendirecek yeni kararlarla sona erdi. 45 ülkeden gelen delegeler, sporun sınırları aşan gücünü vurgularken, Asya Ödülleri 2025 ile sporcular da onurlandırıldı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanan 190’dan fazla delege, üç gün süren toplantılarda parasporun yol haritasını belirledi. Etkinlikte, farklı ülkelerden gelen temsilciler yeni stratejik hedefler açıkladı ve Orta Asya’da ilk kez düzenlenen buluşma, bölgenin bu hareketteki önemini ortaya koydu. Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda sporun erişilebilirliğini artırmak, yeni branşları hayata geçirmek ve daha fazla sporcunun sahneye çıkmasını sağlamak öncelikli konular oldu.
Kazakistan, her yıl 10 binden fazla sporcunun yer aldığı yüzlerce paraspor organizasyonu düzenliyor. Bu deneyim, ülkeyi Asya’da öne çıkan bir merkez haline getiriyor. Buluşmada da bu çabanın karşılık bulduğu görüldü. Katılımcılar, yalnızca sporun fiziksel faydaları değil, aynı zamanda toplumda eşitlik, kapsayıcılık ve farkındalık açısından da kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Yeni organizasyonlara doğru

Astana’daki buluşma yalnızca geriye değil, geleceğe de odaklandı. Önümüzdeki dönemde Japonya’da yapılacak Aichi–Nagoya 2026 Asya Para Oyunları ve 2025’te Dubai’de gerçekleştirilecek 5. Asya Gençlik Para Oyunları için hazırlıklar hız kazanıyor. Yaklaşık 1.800 sporcunun mücadele edeceği Dubai’deki organizasyon, genç sporcular için kıtanın en büyük buluşmalarından biri olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
SPOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı kabul etti
17 Eylül 2024, 00:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала