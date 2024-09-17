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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tarihinin en iyi derecesini elde eden Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda kaçıncı oldu? Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu. Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla paralimpik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.
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2024 paris olimpiyatları, paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya
2024 paris olimpiyatları, paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı kabul etti

00:20 17.09.2024
© İHA / İLETİŞİM BAŞKANLIĞI-AW288690Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA / İLETİŞİM BAŞKANLIĞI-AW288690
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılan Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tarihinin en iyi derecesini elde eden Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı.

Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda kaçıncı oldu?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu. Türkiye 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla paralimpik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.
Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ve futbolcu Jude Bellingham katıldıkları bir etkinlikte bir araya gelerek fotoğraf çekildiler. Jude Bellingham fotoğrafı Gerçek ilham Sümeyye Boyacı notuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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