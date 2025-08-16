Putin, sel felaketi nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-sel-felaketi-nedeniyle-pakistan-yonetimine-taziye-mesaji-gonderdi-1098636880.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hayber-Pahtunhva eyaletinde meydana gelen sel dolayısıyla Pakistan yönetimine taziyelerini iletti. 16.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, selin trajik sonuçları nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi. Taziye mesaj Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.Söz konusu mesajda, şu ifadeler yer aldı:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, selin trajik sonuçları nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi. Taziye mesaj Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.
Söz konusu mesajda, şu ifadeler yer aldı:
“Sayın Başkan! Sayın Başbakan! Hayber-Pahtunhva eyaletinde meydana gelen selin trajik sonuçları nedeniyle en içten taziyelerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve destek dileklerimi, ayrıca bu doğal afetin mağduru olan herkese acil şifalar temennilerimi iletmenizi rica ederim.”