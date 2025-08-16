Türkiye
Putin, sel felaketi nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi
Putin, sel felaketi nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hayber-Pahtunhva eyaletinde meydana gelen sel dolayısıyla Pakistan yönetimine taziyelerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, selin trajik sonuçları nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi. Taziye mesaj Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.Söz konusu mesajda, şu ifadeler yer aldı:
Putin, sel felaketi nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hayber-Pahtunhva eyaletinde meydana gelen sel dolayısıyla Pakistan yönetimine taziyelerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, selin trajik sonuçları nedeniyle Pakistan yönetimine taziye mesajı gönderdi. Taziye mesaj Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.
Söz konusu mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Başkan! Sayın Başbakan! Hayber-Pahtunhva eyaletinde meydana gelen selin trajik sonuçları nedeniyle en içten taziyelerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve destek dileklerimi, ayrıca bu doğal afetin mağduru olan herkese acil şifalar temennilerimi iletmenizi rica ederim."
Putin'den 'dijital ruble' hamlesi
