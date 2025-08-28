https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/norvec-denizinde-rus-denizaltisi-arayisi-uc-ulkenin-operasyonu-sonucsuz-kaldi-1098884690.html
Norveç Denizi’nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı
Norveç Denizi’nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere, Norveç ve ABD’nin, Norveç Denizi'nde olduğu iddia edilen bir Rus denizaltısını bulmak için iki gün harcadığı belirtildi. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T09:02+0300
2025-08-28T09:02+0300
2025-08-28T09:12+0300
dünya
abd
norveç
i̇ngiltere
rusya
denizaltı
norveç denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098884532_0:299:2576:1748_1920x0_80_0_0_250da5d78f352228dd22f19048a2baca.jpg
İngiliz basını kaynaklarından aktardığı haberde, İngiltere, Norveç ve ABD’nin Norveç Denizi'nde iki gün boyunca Rusya’ya ait olduğu iddia edilen bir denizaltıyı aradığını yazdı.Haberde, “Operasyonun Pazar günü saat 19.00 civarında başladığı ve yaklaşık 48 saat sürdüğü anlaşılıyor” ifadesi kullanıldı.Operasyona, İngiliz ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Norveç Hava Kuvvetleri’nin de katıldığı belirtilen haberde, “Savunma Bakanlığı, bunun bir tatbikat değil operasyon olduğunu doğruladı ancak ayrıntı vermeyi reddetti” dendi.Arama operasyonunun nasıl sonuçlandığı bildirilmedi.Daha önce Rusya, NATO'nun son yıllarda ülkenin batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyet yürüttüğüne dikkat çekmişti. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu “Rus saldırganlığının kontrol altına alınması” olarak nitelendiriyor. Moskova, NATO’nun Avrupa'daki birliklerini güçlendirmesinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Kremlin, Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemleri de görmezden gelmeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/hindistanin-rus-petrol-ithalatiyla-ilgili-durusu-abdyi-sasirtti-1098884021.html
norveç
i̇ngiltere
rusya
norveç denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098884532_0:58:2576:1990_1920x0_80_0_0_cfcad4ebb4b2c3c87136a04f61a4b892.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, norveç, i̇ngiltere, rusya, denizaltı, norveç denizi
abd, norveç, i̇ngiltere, rusya, denizaltı, norveç denizi
Norveç Denizi’nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı
09:02 28.08.2025 (güncellendi: 09:12 28.08.2025)
İngiltere, Norveç ve ABD’nin, Norveç Denizi'nde olduğu iddia edilen bir Rus denizaltısını bulmak için iki gün harcadığı belirtildi.
İngiliz basını kaynaklarından aktardığı haberde, İngiltere, Norveç ve ABD’nin Norveç Denizi'nde iki gün boyunca Rusya’ya ait olduğu iddia edilen bir denizaltıyı aradığını yazdı.
Haberde, “Operasyonun Pazar günü saat 19.00 civarında başladığı ve yaklaşık 48 saat sürdüğü anlaşılıyor” ifadesi kullanıldı.
Operasyona, İngiliz ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Norveç Hava Kuvvetleri’nin de katıldığı belirtilen haberde, “Savunma Bakanlığı, bunun bir tatbikat değil operasyon olduğunu doğruladı ancak ayrıntı vermeyi reddetti” dendi.
Arama operasyonunun nasıl sonuçlandığı bildirilmedi.
Daha önce Rusya, NATO'nun son yıllarda ülkenin batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyet yürüttüğüne dikkat çekmişti. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu “Rus saldırganlığının kontrol altına alınması” olarak nitelendiriyor. Moskova, NATO’nun Avrupa'daki birliklerini güçlendirmesinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Kremlin, Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemleri de görmezden gelmeyeceğini açıklamıştı.