Norveç Denizi'nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı
Norveç Denizi’nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı
Sputnik Türkiye
İngiltere, Norveç ve ABD'nin, Norveç Denizi'nde olduğu iddia edilen bir Rus denizaltısını bulmak için iki gün harcadığı belirtildi.
İngiliz basını kaynaklarından aktardığı haberde, İngiltere, Norveç ve ABD’nin Norveç Denizi'nde iki gün boyunca Rusya’ya ait olduğu iddia edilen bir denizaltıyı aradığını yazdı.Haberde, “Operasyonun Pazar günü saat 19.00 civarında başladığı ve yaklaşık 48 saat sürdüğü anlaşılıyor” ifadesi kullanıldı.Operasyona, İngiliz ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Norveç Hava Kuvvetleri’nin de katıldığı belirtilen haberde, “Savunma Bakanlığı, bunun bir tatbikat değil operasyon olduğunu doğruladı ancak ayrıntı vermeyi reddetti” dendi.Arama operasyonunun nasıl sonuçlandığı bildirilmedi.Daha önce Rusya, NATO'nun son yıllarda ülkenin batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyet yürüttüğüne dikkat çekmişti. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu “Rus saldırganlığının kontrol altına alınması” olarak nitelendiriyor. Moskova, NATO’nun Avrupa'daki birliklerini güçlendirmesinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Kremlin, Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemleri de görmezden gelmeyeceğini açıklamıştı.
Norveç Denizi’nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı

09:02 28.08.2025 (güncellendi: 09:12 28.08.2025)
© Sputnik / V. ÇistyakovNorveç Denizi
Norveç Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© Sputnik / V. Çistyakov
Abone ol
İngiltere, Norveç ve ABD'nin, Norveç Denizi'nde olduğu iddia edilen bir Rus denizaltısını bulmak için iki gün harcadığı belirtildi.
İngiliz basını kaynaklarından aktardığı haberde, İngiltere, Norveç ve ABD'nin Norveç Denizi'nde iki gün boyunca Rusya'ya ait olduğu iddia edilen bir denizaltıyı aradığını yazdı.
Haberde, "Operasyonun Pazar günü saat 19.00 civarında başladığı ve yaklaşık 48 saat sürdüğü anlaşılıyor" ifadesi kullanıldı.
Operasyona, İngiliz ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Norveç Hava Kuvvetleri'nin de katıldığı belirtilen haberde, "Savunma Bakanlığı, bunun bir tatbikat değil operasyon olduğunu doğruladı ancak ayrıntı vermeyi reddetti" dendi.
Arama operasyonunun nasıl sonuçlandığı bildirilmedi.
Daha önce Rusya, NATO'nun son yıllarda ülkenin batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyet yürüttüğüne dikkat çekmişti. İttifak, girişimlerini genişletiyor ve bunu "Rus saldırganlığının kontrol altına alınması" olarak nitelendiriyor. Moskova, NATO'nun Avrupa'daki birliklerini güçlendirmesinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemleri de görmezden gelmeyeceğini açıklamıştı.
