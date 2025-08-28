https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/hindistanin-rus-petrol-ithalatiyla-ilgili-durusu-abdyi-sasirtti-1098884021.html
Hindistan'ın Rus petrol ithalatıyla ilgili duruşu ABD'yi şaşırttı
Hindistan'ın Rus petrol ithalatıyla ilgili duruşu ABD’yi şaşırttı
Beyaz Saray Ticaret Kıdemli Danışmanı Navarro, Hindistan'ın Rus petrolünden vazgeçmemesinin ABD'yi şaşırttığını belirtti. 28.08.2025
Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Peter Navarro, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ihtilatını durdurma çağrılarını reddetmesinin onları şaşkına çevirdiğini itiraf etti.Navarro, “Hindistan, Rus petrolünü almayı bırakırsa yarın çok kolay bir şekilde %25 indirim alabilir. <…> Ama onlar (Hintliler) bunu istemiyor. Pes etmiyorlar. Mesele de bu zaten. Şaşkınım” şeklinde konuştu.ABD’li yetkili, amaçlarının Hindistan ve Çin’in Rus petrolü satın almasını engellemek olduğunu da sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hindistan'dan yapılan ithalata getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi. Toplamda bu oran yüzde 50'ye ulaşacak. Bu, ABD tarafından uygulanan en yüksek tarifelerden biri. İstisnalar yalnızca insani yardım malzemeleri, halihazırda yolda olan kargolar ve karşılıklı ticaret programları kapsamındaki mallar için geçerli.Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yeni tarifeleri haksız ve mantıksız olarak nitelendirmişti. Ülkesinin, her büyük ekonomi gibi, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını belirten Jaiswal, ABD’nin eleştirilerinin seçiciliğinedikkat çekerek Çin ve AB'nin Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret etmişti. Buna rağmen, Hindistan’ın uzlaşma arayışına hazır olduğunu ifade eden diplomat bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirmişti.
Hindistan'ın Rus petrol ithalatıyla ilgili duruşu ABD’yi şaşırttı
08:05 28.08.2025 (güncellendi: 08:15 28.08.2025)
Beyaz Saray Ticaret Kıdemli Danışmanı Navarro, Hindistan’ın Rus petrolünden vazgeçmemesinin ABD’yi şaşırttığını belirtti.
Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Peter Navarro, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ihtilatını durdurma çağrılarını reddetmesinin onları şaşkına çevirdiğini itiraf etti.
Navarro, “Hindistan, Rus petrolünü almayı bırakırsa yarın çok kolay bir şekilde %25 indirim alabilir. <…> Ama onlar (Hintliler) bunu istemiyor. Pes etmiyorlar. Mesele de bu zaten. Şaşkınım” şeklinde konuştu.
ABD’li yetkili, amaçlarının Hindistan ve Çin’in Rus petrolü satın almasını engellemek olduğunu da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hindistan'dan yapılan ithalata getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi. Toplamda bu oran yüzde 50'ye ulaşacak. Bu, ABD tarafından uygulanan en yüksek tarifelerden biri. İstisnalar yalnızca insani yardım malzemeleri, halihazırda yolda olan kargolar ve karşılıklı ticaret programları kapsamındaki mallar için geçerli.
Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yeni tarifeleri haksız ve mantıksız olarak nitelendirmişti. Ülkesinin, her büyük ekonomi gibi, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını belirten Jaiswal, ABD’nin eleştirilerinin seçiciliğinedikkat çekerek Çin ve AB'nin Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret etmişti. Buna rağmen, Hindistan’ın uzlaşma arayışına hazır olduğunu ifade eden diplomat bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirmişti.