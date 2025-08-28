https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/msb-kaynaklari-harp-okullari-mezuniyet-toreniyle-ilgili-iddialara-yanit-verdi-1098892631.html

MSB kaynakları Harp Okulları mezuniyet töreniyle ilgili iddialara yanıt verdi

MSB kaynakları Harp Okulları mezuniyet töreniyle ilgili iddialara yanıt verdi

Sputnik Türkiye

MSB kaynakları bu yılki Harp Okulları mezuniyet törenine ilişkin basında ve sosyal medyada gündeme gelen iddialara açıklık getirdi, bu yıl Kara Harp Okulu’nda... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T12:51+0300

2025-08-28T12:51+0300

2025-08-28T12:51+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

kara harp okulu

harp okulları

halit yukay

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098892475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d3fb66c530650f85fc91830cde38e3b.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son günlerde Harp Okulları mezuniyet töreniyle ilgili iddialara açıklık getirdi. Kaynaklar, Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından mezun olacak bin 405 askeri öğrencinin mezuniyetinin bu yıl Kara Harp Okulu’nda ortak bir törenle yapılacağı belirtildi. Bunun nedeninin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos'ta yapacağı yurt dışı seyahati olduğu belirtildi. Kaynaklar gündeme ilişkin soruları da yanıtlarlar iş insanı Halit Yukay'ın cenazesinin çıkarılması için çalışmaları sürdüğünü belirtti.Günlük olarak izin veriliyorKaynaklar ayrıca, gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi:“Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yaptılar. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılıyor. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin veriliyor. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabiliyor.Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp, 29 Ağustos günü genel prova icra edilecek. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra ediliyor."Törene katılacak aileler sınırlandırılacak mı?"Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkartıldı. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verildi.Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacak."Tören sonrası mezun teğmenler aileleriyle fotoğraf çektirebilecek mi?"Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslendi. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebilecek. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacak. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacak.Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değil. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.”Türkiye, her türlü tedbire destek verecektirMillî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin ise şunları söyledi:İş insanı Yukay'la ilgili çalışmalar sürüyorKaynaklar ayrıca iş insanı Halit Yukay'ın 68 metre derinlikte tespit edilen naaşının çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/calismalara-baslanilamiyor-halit-yukayin-cenazesi-cikarildi-mi-1098833140.html

türki̇ye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), kara harp okulu, harp okulları, halit yukay , suriye