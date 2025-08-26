https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/calismalara-baslanilamiyor-halit-yukayin-cenazesi-cikarildi-mi-1098833140.html
Çalışmalara başlanılamıyor: Halit Yukay'ın cenazesi çıkarıldı mı?
26.08.2025
2025-08-26T09:18+0300
2025-08-26T09:18+0300
Çalışmalara başlanılamıyor: Halit Yukay'ın cenazesi çıkarıldı mı?
Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle cenazenin su altından çıkarılması için planlanan çalışmalara başlanılamadı.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekneyle denize açıldı. Yukay'ın cesedi 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu.
Cenaze nasıl çıkarılacak?
Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışmaları, vücut bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli yürütülecek.
Cansız bedeni bulundu neden çıkarılamıyor?
Dün, deniz polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, hava şartları elvermediği için su altında yeni bir görüntüleme yapamazken bölgede bugün de şiddetli rüzgar ve dalga hakim olduğu için ekipler çalışma başlatamadı.
Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte ekipler, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabilen ROV ile Yukay’ın cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatacak.
43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan teknesiyle açıldı. Bozcaada'ya giden Yukay'dan bir süre sonrası ailesi haber alamadı.
Bölgede arama çalışması başlatıldı ve Yukay'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu.
Soruşturma kapsamında bölgeden geçen ve gövdesinde çarpma izleri bulunan kuru yük gemisi kaptanı tutuklandı.
Gemideki çarpma izleri ile teknedeki izler eşleşmiş ve geminin tekneye çarptığı belirlenmişti. Parçalanan yatta bulunan boya izleri, kuru yük gemisindeki boyayla eşleşmişti.