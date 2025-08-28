https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/meteorolojiden-kritik-uyari-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-saganak-gecisleri-bekleniyor-1098882405.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar etkili olacak, sağanak geçişleri bekleniyor
Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar etkili olacak, sağanak geçişleri bekleniyor
Sputnik Türkiye
28 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz'de Yerel Sağanak Yağış Uyarısı var. Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak. Türkiye Genelinde Hava Sıcaklıkları il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ağustos 2025 tarihli hava tahminine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.Hava sıcaklığıÜlkenin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcak hava etkisini sürdürecek.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.UyarılarKuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de etkili olması beklenen rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kuvvetli rüzgarla polen taşınımı artacak. 🌤 28 Ağustos 2025 bölgelere göre hava durumu🌍 MarmaraAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.🌍 EgeGenel olarak az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kıyılarında rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat).🌍 AkdenizAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu.🌍 İç AnadoluAz bulutlu ve açık.🌍 Batı KaradenizAz bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu.🌍 Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin kıyıları ile iç kesimlerin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.🌍 Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık.🌍 Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, sıcaklıklar oldukça yüksek.
SON HABERLER
tr_TR
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Çanakkale
: 30°C – Az bulutlu ve açık
Edirne
: 31°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul
: 29°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli
: 28°C – Az bulutlu ve açık
Genel olarak az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kıyılarında rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat).
Afyonkarahisar
: 30°C – Az bulutlu ve açık
Denizli
: 37°C – Az bulutlu ve açık
İzmir
: 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla
: 35°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu.
Adana
: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya
: 33°C – Az bulutlu ve açık
Burdur
: 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay
: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Ankara
: 29°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir
: 31°C – Az bulutlu ve açık
Konya
: 29°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir
: 26°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu.
Bolu
: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce
: 30°C – Az bulutlu ve açık
Sinop
: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak
: 26°C – Az bulutlu ve açık
Parçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin kıyıları ile iç kesimlerin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Amasya
: 31°C – Parçalı bulutlu
Samsun
: 30°C – Parçalı bulutlu, yükseklerde sağanak yağışlı
Tokat
: 33°C – Parçalı bulutlu
Trabzon
: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yükseklerde sağanak yağışlı
Erzurum
: 33°C – Az bulutlu ve açık
Kars
: 32°C – Az bulutlu ve açık
Malatya
: 36°C – Az bulutlu ve açık
Van
: 28°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, sıcaklıklar oldukça yüksek.
Diyarbakır
: 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep
: 38°C – Az bulutlu ve açık
Mardin
: 35°C – Az bulutlu ve açık
Siirt
: 40°C – Az bulutlu ve açık