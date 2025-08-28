https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/meteorolojiden-kritik-uyari-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-saganak-gecisleri-bekleniyor-1098882405.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Şiddetli rüzgar etkili olacak, sağanak geçişleri bekleniyor

Sputnik Türkiye

28 Ağustos 2025 hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz’de Yerel Sağanak Yağış Uyarısı var. Marmara ve Kuzey Ege’de Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak. Türkiye Genelinde Hava Sıcaklıkları il il hava durumu.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054175308_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_bb7232049b8b416b36ddc8153b36a2bb.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ağustos 2025 tarihli hava tahminine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.Hava sıcaklığıÜlkenin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcak hava etkisini sürdürecek.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.UyarılarKuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege’de etkili olması beklenen rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kuvvetli rüzgarla polen taşınımı artacak. 🌤 28 Ağustos 2025 bölgelere göre hava durumu🌍 MarmaraAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.🌍 EgeGenel olarak az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzey kıyılarında rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat).🌍 AkdenizAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu.🌍 İç AnadoluAz bulutlu ve açık.🌍 Batı KaradenizAz bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu.🌍 Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu. Rize ve Artvin kıyıları ile iç kesimlerin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.🌍 Doğu AnadoluAz bulutlu ve açık.🌍 Güneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, sıcaklıklar oldukça yüksek.

Sputnik Türkiye

