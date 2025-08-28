https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ozel-harekat-ussunu-ziyaret-etti-1098882300.html
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, özel harekat üssünü ziyaret etti
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, özel harekat üssünü ziyaret etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore ordusunun Genelkurmay Başkanlığı'ndaki özel harekat eğitim üssünü ziyaret ederek askeri eğitim hakkında bilgi aldı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore Halk Ordusu Genelkurmayı’na bağlı özel operasyonlar eğitim üssünü ziyaret etti. Kuzey Kore devlet radyosu “Golos Korei” (Kore’nin Sesi), Kim Jong Un'un burada düzenlenen tatbikatlar hakkında bilgi aldığını bildirdi. Ziyaret sırasında, keskin nişancı birlikleri ve özel operasyon timlerinin yürüttüğü askeri eğitim faaliyetleri Kim’e sunuldu.
