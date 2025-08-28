https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/fenerbahce-benficaya-1-0-yenildi-kanarya-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1098880670.html

Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 yenildi: Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, Benfica karşısında 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.Karşılaşmada Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu 35. dakikada golü buldu. 82. dakikada Anderson Talisca, Enzo Barrenechea'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Maç boyunca Fenerbahçe gole yaklaştı. 71. dakikada Oğuz Aydın’ın sağ kanattan ortasına yükselen En-Nesyri’nin kafa vuruşu direkten döndü. Benfica’nın gol girişimleri ise Livakovic’in başarılı kurtarışlarıyla engellendi.Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

