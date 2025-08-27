https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/telefon-bagimliligina-karsi-yeni-onlem-guney-kore-okullarda-telefon-kullanimini-yasakladi-1098863911.html
Telefon bağımlılığına karşı yeni önlem: Güney Kore, okullarda telefon kullanımını yasakladı
Güney Kore, akıllı telefon bağımlılığına karşı 2026’dan itibaren ülke genelinde öğrenciler ders saatlerinde telefonlarını kullanamayacak. Bu, eğitim performansı ve beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilere karşı çıkarıldı.
Güney Kore Parlamentosu, öğrenciler arasında giderek artan akıllı telefon bağımlılığı nedeniyle okullarda telefon ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan bir yasayı kabul etti. Yeni yasa, Mart 2026’da başlayacak yeni eğitim yılıyla birlikte yürürlüğe girecek. Tasarıya göre öğrenciler, ders saatlerinde telefonlarını kullanamayacak, öğretmenler ise gerektiğinde okul içinde cihazlara el koyabilecek. Yasada, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, acil durumlar ve eğitim amaçlı kullanım gibi istisnalar yer alıyor. Kararı destekleyen milletvekilleri, veliler ve öğretmenler, telefonların öğrencilerin derslere odaklanmasını zorlaştırdığını ve akademik başarıyı düşürdüğünü savunuyor. Hükümetin 2024 raporuna göre, Güney Kore’de gençlerin yüzde 43’ü telefon bağımlısı, bu oran ülke genelinin neredeyse iki katına denk geliyor.Avrupa'daki okullarda telefon yasaklarında artışAvrupa'daki daha geniş bir eğilimin parçası olarak çoğu okulda telefon kullanımını yasakladı. UNESCO'nun 2023 Küresel Eğitim Raporu'na göre, dünya genelinde ülkelerin dörtte biri okullarda telefon kullanımını kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor.Belçika: Yeni okul dönemi itibarıyla okullarda telefon yasağı uygulanacağı duyuruldu.Fransa: 2018’den beri 15 yaş altı öğrenciler için ülke çapında yasak uygulanıyor.Hollanda: 2024 yılında benzer bir yasak getirildi.İngiltere ve İtalya: Bölgesel bazlı düzenlemelerle öğrencilerin ders sırasında telefon kullanımı sınırlandırılıyor.
Güney Kore Parlamentosu, öğrenciler arasında giderek artan akıllı telefon bağımlılığı nedeniyle okullarda telefon ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan bir yasayı kabul etti. Yeni yasa, Mart 2026’da başlayacak yeni eğitim yılıyla birlikte yürürlüğe girecek.
Tasarıya göre öğrenciler, ders saatlerinde telefonlarını kullanamayacak, öğretmenler ise gerektiğinde okul içinde cihazlara el koyabilecek. Yasada, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, acil durumlar ve eğitim amaçlı kullanım gibi istisnalar yer alıyor.
Kararı destekleyen milletvekilleri, veliler ve öğretmenler, telefonların öğrencilerin derslere odaklanmasını zorlaştırdığını ve akademik başarıyı düşürdüğünü savunuyor. Hükümetin 2024 raporuna göre, Güney Kore’de gençlerin yüzde 43’ü telefon bağımlısı, bu oran ülke genelinin neredeyse iki katına denk geliyor.
Avrupa'daki okullarda telefon yasaklarında artış
Avrupa'daki daha geniş bir eğilimin parçası olarak çoğu okulda telefon kullanımını yasakladı. UNESCO'nun 2023 Küresel Eğitim Raporu'na göre, dünya genelinde ülkelerin dörtte biri okullarda telefon kullanımını kısıtlıyor ya da tamamen yasaklıyor.
Belçika: Yeni okul dönemi itibarıyla okullarda telefon yasağı uygulanacağı duyuruldu.
Fransa: 2018’den beri 15 yaş altı öğrenciler için ülke çapında yasak uygulanıyor.
Hollanda: 2024 yılında benzer bir yasak getirildi.
İngiltere ve İtalya: Bölgesel bazlı düzenlemelerle öğrencilerin ders sırasında telefon kullanımı sınırlandırılıyor.