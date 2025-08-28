Türkiye
Bursa'da yine orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa Yenişehir'de orman yangını çıktı. 28.08.2025
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Geçen ay Bursa Kestel ve Gürsu ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın üçüncü günün sonunda kontrol altına alınabilmişti. Karadan ve havadan müdahale sürüyorKırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
bursa, orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı
28.08.2025
Bursa Yenişehir'de orman yangını çıktı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Geçen ay Bursa Kestel ve Gürsu ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın üçüncü günün sonunda kontrol altına alınabilmişti.

Karadan ve havadan müdahale sürüyor

Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
