https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/bursada-yine-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1098897922.html
Bursa'da yine orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da yine orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa Yenişehir'de orman yangını çıktı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T15:25+0300
2025-08-28T15:25+0300
2025-08-28T15:25+0300
türki̇ye
bursa
orman yangını
yangın söndürme
yangın söndürme uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098897750_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_a38f289f51b84b3115f140dea64bd85d.jpg
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Geçen ay Bursa Kestel ve Gürsu ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın üçüncü günün sonunda kontrol altına alınabilmişti. Karadan ve havadan müdahale sürüyorKırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/turkiyenin-yanginla-imtihani-bursa-ve-karabukteki-yanginlar-buyuyor-yerlesim-yerleri-bosaltiliyor-1098165439.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098897750_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_01df8899292e216bbe6c8a31c558e105.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı
bursa, orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı
Bursa'da yine orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa Yenişehir'de orman yangını çıktı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Geçen ay Bursa Kestel ve Gürsu ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın üçüncü günün sonunda kontrol altına alınabilmişti.
Karadan ve havadan müdahale sürüyor
Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.