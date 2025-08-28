https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/eksi-netle-universiteye-yerlesen-179-kisi-tartisma-cikardi-sistem-nasil-isliyor-egitimciler-ne-1098890429.html

Eksi netle üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma çıkardı: Sistem nasıl işliyor? Eğitimciler ne diyor?

Eksi netle üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma çıkardı: Sistem nasıl işliyor? Eğitimciler ne diyor?

Sputnik Türkiye

YKS'de baraj puan uygulamasının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adaylar tartışması büyüyor. Bu sene de 179 aday 'eksi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T11:42+0300

2025-08-28T11:42+0300

2025-08-28T11:42+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

alan yeterlilik testi (ayt)

üniversite

üniversite sınavı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a39ba6f9dab7c9f3907134c43446d5bc.jpg

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversite kazanma dönemi devam ediyor. Bu yıl da 179 aday, sınavda sıfır ya da eksi net yapmasına rağmen çeşitli ön lisans ve lisans programlarına yerleşti. Yerleşen adaylar arasında burs kazananların da bulunduğu ifade ediliyor.Hangi bölümlere yerleştiler?Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay’ın haberine göre, eksi netle kazanılan bölümler arasında sağlık alanındaki diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi bölümler dikkat çekiyor.Sistem nasıl işliyor? Eksi net alanlar nasıl üniversiteli oluyor?YKS’de baraj puanı 2022 yılında kaldırılmıştı. Mevcut sistemde, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması hâlinde TYT puanı hesaplanabiliyor. Bu puanla 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için ise TYT’de puan hesaplanması ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ilgili testlerden en az birinden 0,5 net çıkarılması yeterli oluyor.Eğitimciler 'eksi net'le üniversiteye girilebilmesine ne diyor?Eğitimciler, mevcut sistemin sorunlu olduğunu vurgulayarak iki öneride bulundu:- Yarım net kuralı esnetilmeli. Puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin yalnızca birinden değil, tamamından en az yarım net çıkarma şartı getirilmeli.- Eksi nete puan yok. Aday, bir testten yarım net çıkarmasına rağmen, puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin toplamı sıfırın altında ise o adayın puanı hesaplanmamalı.Uzmanlara göre bu düzenlemeler yapılmadığı sürece, sıfır ya da eksi netle üniversiteye girişler devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/2025-yks-yerlestirme-sonuclari-istatistikleri-aciklandi-778-bin-aday-universiteli-oldu-1098843333.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), alan yeterlilik testi (ayt), üniversite, üniversite sınavı