2025 YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı: 778 bin aday üniversiteli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme istatistiklerine göre, Türkiye'deki... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T13:19+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

2025-YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı2 milyon adaydan 1 milyonu tercih hakkı kazandıBuna göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adayın 1 milyon 412 bin 734'ü tercih yapma hakkı elde etti.Bu hakkı kazanan adaylardan 677 bin 391'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 100 bin 907'si ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.Kuzey Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında 861 olmak üzere 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.Öğrenim durumuna göre yerleşen aday sayılarıÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre, öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, 2025-YKS'de son sınıf düzeyinde tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411'i bir yükseköğretim programına yerleşti.Bu adayların 133 bin 700'ü lisans, 87 bin 740'ı ön lisans, 12 bin 971'i AÖF programlarında öğrenim görme hakkı kazandı.Mezunlardan 391 bini üniversiteli olduÖnceki yıllarda bir programa yerleşememiş ve bu yıl tercih hakkı kazanan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517'si bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti.Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 75 bin 328 adayın 21 bin 309'u lisans, 35 bin 321'i ön lisans, 18 bin 698'i ise AÖF programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 55 bin 916 adayın 20 bin 525'i lisans, 20 bin 206'sı ön lisans, 15 bin 185'i AÖF programlarına yerleşti.Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl tercih hakkı elde eden 21 bin 126 adayın ise 4 bin 198'i lisans, 7 bin 475'i ön lisans, 9 bin 453'ü AÖF programlarını kazandı.Okul türlerine göre yerleşen aday sayılarıÖSYM'nin paylaştığı istatistiklerde okul türlerine göre yerleşen aday sayılarına da yer verildi.Buna göre, okul türlerine bakıldığında yerleştirme puanı hesaplanan düz lise öğrencisi 337 bin 27 adayın 102 bin 480'i, Anadolu lisesi öğrencisi 920 bin 684 adayın 323 bin 192'si herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı.Hangi tür okuldan ne kadar üniversiteli oldu?Fen liselerinden 61 bin 436 adayın 29 bin 80'i, özel fen liselerinden 33 bin 277 adayın 16 bin 429'u ön lisans veya lisans programlarına yerleşti.Yabancı dil ağırlıklı liselerdeki 3 bin 243 adaydan 1241'i, özel liselerdeki 12 bin 367 adaydan 4 bin 365'i ve yabancı dilde eğitim veren özel liselerden 182 bin 888 adaydan 85 bin 175'i herhangi bir yükseköğretim programına yerleşti.İmam hatip liselerine bakıldığında ise 207 bin 483 adaydan 132 bin 418'i tercih yaptı. Tercih yapanlardan 75 bin 595'i üniversite öğrencisi olmaya hak kazandı. 36 bin 407'si lisans, 22 bin 905'i ön lisans programlarına yerleşirken, 16 bin 283 öğrenci AÖF programlarını kazandı.

