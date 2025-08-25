https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/disisleri-bakani-fidan-artik-sozun-bittigi-yerdeyiz-1098827958.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Artık sözün bittiği yerdeyiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Artık sözün bittiği yerdeyiz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze’deki... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T23:32+0300

2025-08-25T23:32+0300

2025-08-25T23:32+0300

türki̇ye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanı

gazze

gazze ablukası

gazze şeridi

gazze sağlık bakanlığı

i̇srail

i̇srail-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098827784_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_05a584f81e469c8b69da36a92229da6d.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, uluslararası toplumun şimdiye kadar yeterli adım atmadığını vurgulayarak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Filistin meselesinde insanlık sınıfta kaldı” dedi. Gazze’de devam eden saldırıların yüzbinlerce masum sivili hedef aldığını belirten Bakan Fidan, yaşanan acının son bulmasının tek yolunun süren müzakerelerden sonuç alınması olduğunu ifade etti.Bakan Fidan, İslam ülkelerinin ortak tavır almasının önemine dikkat çekerek, “Gazze’de yaşanan bu katliam sadece Filistin halkının değil, bütün insanlığın vicdanını yaralamaktadır. İslam ülkeleri olarak dayanışmamızı güçlendirmek ve uluslararası kamuoyunda güçlü bir baskı oluşturmak zorundayız” dedi.Ayrıca İsrail’i destekleyen ülkelere de seslenen Bakan Fidan, “Bu ülkeler, İsrail’in saldırılarına dolaylı olarak ortak olmaktadır. Onları daha fazla baskı altında tutmak ve uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu davranmaya zorlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/cumhurbaskani-erdogan-gozu-donmus-netanyahu-hukumeti-cani-saldirilarina-devam-ediyor-1098825440.html

türki̇ye

gazze

gazze şeridi

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin