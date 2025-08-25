Dışişleri Bakanı Fidan: Artık sözün bittiği yerdeyiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/disisleri-bakani-fidan-artik-sozun-bittigi-yerdeyiz-1098827958.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, uluslararası toplumun şimdiye kadar yeterli adım atmadığını vurgulayarak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Filistin meselesinde insanlık sınıfta kaldı” dedi. Gazze’de devam eden saldırıların yüzbinlerce masum sivili hedef aldığını belirten Bakan Fidan, yaşanan acının son bulmasının tek yolunun süren müzakerelerden sonuç alınması olduğunu ifade etti.Bakan Fidan, İslam ülkelerinin ortak tavır almasının önemine dikkat çekerek, “Gazze’de yaşanan bu katliam sadece Filistin halkının değil, bütün insanlığın vicdanını yaralamaktadır. İslam ülkeleri olarak dayanışmamızı güçlendirmek ve uluslararası kamuoyunda güçlü bir baskı oluşturmak zorundayız” dedi.Ayrıca İsrail’i destekleyen ülkelere de seslenen Bakan Fidan, “Bu ülkeler, İsrail’in saldırılarına dolaylı olarak ortak olmaktadır. Onları daha fazla baskı altında tutmak ve uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu davranmaya zorlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan, uluslararası toplumun şimdiye kadar yeterli adım atmadığını vurgulayarak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Filistin meselesinde insanlık sınıfta kaldı” dedi. Gazze’de devam eden saldırıların yüzbinlerce masum sivili hedef aldığını belirten Bakan Fidan, yaşanan acının son bulmasının tek yolunun süren müzakerelerden sonuç alınması olduğunu ifade etti.
Bakan Fidan, İslam ülkelerinin ortak tavır almasının önemine dikkat çekerek, “Gazze’de yaşanan bu katliam sadece Filistin halkının değil, bütün insanlığın vicdanını yaralamaktadır. İslam ülkeleri olarak dayanışmamızı güçlendirmek ve uluslararası kamuoyunda güçlü bir baskı oluşturmak zorundayız” dedi.
Ayrıca İsrail’i destekleyen ülkelere de seslenen Bakan Fidan, “Bu ülkeler, İsrail’in saldırılarına dolaylı olarak ortak olmaktadır. Onları daha fazla baskı altında tutmak ve uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu davranmaya zorlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.