https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/depremden-etkilenen-kentlerde-ozel-ogrencilik-hakki-1-yil-uzatildi-1098883116.html

Depremden etkilenen kentlerde özel öğrencilik hakkı 1 yıl uzatıldı

Depremden etkilenen kentlerde özel öğrencilik hakkı 1 yıl uzatıldı

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan "özel öğrencilik" hakkının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T07:11+0300

2025-08-28T07:11+0300

2025-08-28T07:11+0300

yaşam

yükseköğretim kurulu (yök)

adıyaman

hatay

kahramanmaraş

yök

özel öğrencilik

depremzede

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg

YÖK'ten yapılan açıklamada, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere deprem bölgelerine tanınan özel öğrencilik hakkının 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı. YÖK açıklamasında depremzede bir öğrencinin uzatma istediğini ve kendilerinin görüşerek karara bağladıklarının altını çizdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesinin kararlaştırıldığı ve kararın 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olduğu hatırlatıldı.Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.YÖK Başkanı Erol Özvar, paylaşımında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yks-birincilerinin-tercihi-muhendislik-ve-hukuk-oldu-1098873704.html

adıyaman

hatay

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurulu (yök), adıyaman, hatay, kahramanmaraş, yök, özel öğrencilik, depremzede