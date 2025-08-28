https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/depremden-etkilenen-kentlerde-ozel-ogrencilik-hakki-1-yil-uzatildi-1098883116.html
Depremden etkilenen kentlerde özel öğrencilik hakkı 1 yıl uzatıldı
Depremden etkilenen kentlerde özel öğrencilik hakkı 1 yıl uzatıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan "özel öğrencilik" hakkının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere özel öğrencilik hakkı tanınmıştı. Uzatma talebi depremzede bir öğrenciden gelmişti.
YÖK'ten yapılan açıklamada, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere deprem bölgelerine tanınan özel öğrencilik hakkının 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı. YÖK açıklamasında depremzede bir öğrencinin uzatma istediğini ve kendilerinin görüşerek karara bağladıklarının altını çizdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesinin kararlaştırıldığı ve kararın 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olduğu hatırlatıldı.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, paylaşımında şunları kaydetti:
"Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti.
Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik.
Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim."