YKS birincilerinin tercihi mühendislik ve hukuk oldu

2025-YKS'de 500 tam puan alarak zirveye çıkan 6 öğrenciden 5'i mühendislik, biri ise hukuk fakültesi tercihi yaptı. Son yıllarda mühendislik bölümlerine ilgi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, 500 tam puanla Türkiye birincisi olan 6 öğrenciden 5’i mühendislik bölümlerine yerleşti. Bir öğrenci ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti.Hangi öğrenciler hangi üniversitelere girdi?Geçmiş yılların birincilerinde hangi bölümler öne çıktı?YÖK Başkanı Özvar’dan ek yerleştirme uyarısıYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacağını belirterek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-2025-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-universite-kayit-tarihleri-ve-e-kayit-sureci-1098813090.html

