YKS birincilerinin tercihi mühendislik ve hukuk oldu

yaşam
erol özvar
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
galatasaray üniversitesi
galatasaray lisesi
türkiye
yks 2025
15:25 27.08.2025 (güncellendi: 15:26 27.08.2025)
2025-YKS’de 500 tam puan alarak zirveye çıkan 6 öğrenciden 5’i mühendislik, biri ise hukuk fakültesi tercihi yaptı. Son yıllarda mühendislik bölümlerine ilgi artarken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül arasında yapılacağını ve ek yerleştirme sürecinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, 500 tam puanla Türkiye birincisi olan 6 öğrenciden 5’i mühendislik bölümlerine yerleşti. Bir öğrenci ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti.

Hangi öğrenciler hangi üniversitelere girdi?

Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu).
Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
İzmir Bahçeşehir Koleji mezunu Mehmet Sarak, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği.
Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (burslu).
TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği.
Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği.

Geçmiş yılların birincilerinde hangi bölümler öne çıktı?

2024: 4 mühendislik, 2 iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp.
2023: 3 tıp, 2 mühendislik, diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat.
2022: 2 mühendislik, 2 tıp, 2 hukuk, diğerleri iktisat, psikoloji, ilahiyat.
2021: 2 tıp, 2 mühendislik, diğerleri hukuk, siyaset bilimi, işletme ve psikoloji.

YÖK Başkanı Özvar’dan ek yerleştirme uyarısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Bir programa yerleşme başarısı gösteren adaylarımızı kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Yerleşemeyen adaylar ise az sayıdaki boş kontenjanlar için ek yerleştirmeyi dikkatle takip etmeli.”
