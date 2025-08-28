CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yeni soruşturma

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/chp-genel-baskani-ozgur-ozele-yeni-sorusturma-1098885472.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler üzerine işlem başlattı.Özel hakkında, "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
09:38 28.08.2025 (güncellendi: 09:43 28.08.2025)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler üzerine işlem başlattı.
Özel hakkında, “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.