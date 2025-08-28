Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yeni soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yeni soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.Başsavcılık, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler üzerine işlem başlattı.Özel hakkında, “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yeni soruşturma

09:38 28.08.2025 (güncellendi: 09:43 28.08.2025)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Özel’in partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler üzerine işlem başlattı.
Özel hakkında, “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
