https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abdulkadir-selvi-murat-calikin-adli-kontrolle-serbest-birakilmasi-icin-yeniden-kanser-olmasi-mi-1098833876.html

Abdulkadir Selvi: Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor?

Abdulkadir Selvi: Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve menajer Ayşe Barım’ın durumunu... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T09:49+0300

2025-08-26T09:49+0300

2025-08-26T09:49+0300

türki̇ye

ayşe barım

abdulkadir selvi

mehmet murat çalık

beylikdüzü

murat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777977_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a0c6b35aabb2b1bf58144e14e9fedbf4.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında tutuklu bulunan Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın sağlık sorunlarına dikkat çekti. Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı: “Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor?”Selvi yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’de Buca Cezaevi’nde Murat Çalık’ı ziyaret ettiğini hatırlattı ve şu bölüme yer verdi:“CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İzmir’de Buca Cezaevinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı ziyaret ettikten sonra sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanması yönünde bir kez daha çağrı yaptı. Özgür Özel’i dinledim ölçülü bir dil kullandı. Vicdanlara seslendi. Murat Çalık daha önce kanser atlattığı için sağlık durumu önem arz ediyor. Hastalığının nüksetme tehlikesi söz konusu. Ancak Murat Çalık hastaneye sevk ediliyor, verilen raporlar doğrultusunda tekrar cezaevine gönderiliyor.”Vicdanı öldürmeyelim'Selvi yazısının en dikkat çekici bölümünde ise şunları kaydetti:"Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor? Ben olayın siyasi boyutunda değilim. Belki beni linç edecekler ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Ben olaya insani ve vicdanı tarafından bakıyorum. Bu insanları ölmeden de yargılamak mümkün değil mi? Bence mümkün. Belki yargılama sonucunda suçsuz bulunacaklar. O zaman ne diyeceğiz? Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. İnsanı ve vicdanı öldürmeyelim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-750-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1098833279.html

türki̇ye

beylikdüzü

murat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayşe barım, abdulkadir selvi, mehmet murat çalık, beylikdüzü, murat