https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/turkiyenin-yanginla-imtihani-bursa-ve-karabukteki-yanginlar-buyuyor-yerlesim-yerleri-bosaltiliyor-1098165439.html
Türkiye'nin yangınla imtihanı: Bursa ve Karabük'teki yangınlar büyüyor, yerleşim yerleri boşaltılıyor
Türkiye'nin yangınla imtihanı: Bursa ve Karabük'teki yangınlar büyüyor, yerleşim yerleri boşaltılıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin birçok bölgesinde yangınlar sürerken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara canla başla müdahale ediliyor. Son olarak Bursa ve Karabük'te çıkan... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T23:50+0300
2025-07-26T23:50+0300
2025-07-26T23:56+0300
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yangın helikopteri
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Türkiye'de sıcak havanın da etkisiyle birçok bölgede yangın çıktı. Karabük'teki yangın 4. gününe girerken Bursa Kestel ve Gürsu'da çıkan orman yangını hızla büyüdü. İki bölgede de hem ekipler hem de vatandaşlar yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf ediyor. Sabah saatlerinde Ankara Eymir, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Orman ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın son açıklamasına göre de Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat ve Bursa'daki yangınlar hala sürüyor. Bursa'daki yangın yerleşim yerlerine ulaştıBursa Gürsu ve Kestel arasındaki öğlen saatlerinde çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen büyüyor. Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edildi. Yangın nedeniyle Bursa Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Yangının Bursa kent merkezinden görüldüğü belirtiliyor. Karabük'teki yangın 4. gününe girdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor. Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor. Karadan müdahalenin yanı sıra 2 uçak ve 23 helikopterle müdahale edilen yangında, boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sürüyorKahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını da hala sürüyor. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi. Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığı, 3 ev ise yandı.Uşak'ta iki mahalle ve bir köy daha tahliye edildiUşak Sivaslı'da meşelik alanda başlayan yangın da hala sürüyor. Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken bazı evlerde de hasar oluştu. Yangına havadan müdahale havanın kararmasıyla sona ererken, yangına, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle karadan müdahale sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/tarim-ve-orman-bakani-ibrahim-yumakli-bir-gunde-76-yanginla-mucadele-ettik--1098163738.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman yangını, bursa, kestel, karabük
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, orman yangını, bursa, kestel, karabük
Türkiye'nin yangınla imtihanı: Bursa ve Karabük'teki yangınlar büyüyor, yerleşim yerleri boşaltılıyor
23:50 26.07.2025 (güncellendi: 23:56 26.07.2025)
Türkiye'nin birçok bölgesinde yangınlar sürerken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara canla başla müdahale ediliyor. Son olarak Bursa ve Karabük'te çıkan yangınlar büyük korku ve endişe yarattı.
Türkiye'de sıcak havanın da etkisiyle birçok bölgede yangın çıktı. Karabük'teki yangın 4. gününe girerken Bursa Kestel ve Gürsu'da çıkan orman yangını hızla büyüdü. İki bölgede de hem ekipler hem de vatandaşlar yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf ediyor. Sabah saatlerinde Ankara Eymir, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Orman ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın son açıklamasına göre de Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat ve Bursa'daki yangınlar hala sürüyor.
Bursa'daki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Bursa Gürsu ve Kestel arasındaki öğlen saatlerinde çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen büyüyor. Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edildi. Yangın nedeniyle Bursa Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Yangının Bursa kent merkezinden görüldüğü belirtiliyor.
Karabük'teki yangın 4. gününe girdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor. Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor. Karadan müdahalenin yanı sıra 2 uçak ve 23 helikopterle müdahale edilen yangında, boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.
Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını da hala sürüyor. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi. Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığı, 3 ev ise yandı.
Uşak'ta iki mahalle ve bir köy daha tahliye edildi
Uşak Sivaslı'da meşelik alanda başlayan yangın da hala sürüyor. Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken bazı evlerde de hasar oluştu. Yangına havadan müdahale havanın kararmasıyla sona ererken, yangına, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle karadan müdahale sürüyor.