BM’den Lübnan kararı: Barış Gücü 2026’da çekilecek

28.08.2025
1978’de kurulan BM Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında barışı korumak için devriye geziyor. Yıllardır süren bu misyon, bölgedeki en köklü barış operasyonlarından biri olarak biliniyor. Ancak Güvenlik Konseyi’nin aldığı son karara göre görev 31 Aralık 2026’da bitecek. Barış gücü askerleri, bu tarihten itibaren bir yıl içinde düzenli ve güvenli bir şekilde Lübnan’dan çekilecek. Böylece bölgedeki güvenliği sağlama sorumluluğu tamamen Lübnan hükümetine devredilecek.ABD ve Fransa anlaştı BM kulislerinde, kararın çıkabilmesi için ABD ve Fransa arasında yoğun pazarlık yapıldığı öğrenildi. ABD, UNIFIL’in yalnızca bir yıl daha görev yapmasını istemişti. Fransa’nın sunduğu tasarıda ise uzatma 2026’ya kadar kabul edildi. Birleşmiş Milletler kaynakları, kararın “tarihi bir geçiş süreci” anlamına geldiğini belirtiyor.UNIFIL’in görevi özellikle Hizbullah nedeniyle tartışmalıydı. 2006’daki savaş sonrası genişletilen yetkiler, Lübnan ordusunun bölgede tek silahlı güç olmasını amaçlıyordu. Ancak fiili kontrol uzun yıllardır Hizbullah’ın elinde. Bu nedenle çekilme süreci, bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.Silahsızlanma ve kalkınma Washington yönetimi, UNIFIL’in sona ermesiyle birlikte Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen bir planı gündeme taşıyor. ABD, bu süreci İsrail’in aşamalı olarak güney Lübnan’dan çekilmesine bağlarken, aynı zamanda Körfez ülkeleriyle birlikte bölgeye ekonomik yatırım yapmayı planlıyor.2026 sonunda sona erecek görev, Lübnan’ın geleceğinde kritik bir dönüm noktası olacak. Çekilme süreci bir yıl sürecek ve 2027’de BM barış gücü tamamen tarihe karışacak.
