Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/bmden-lubnan-karari-baris-gucu-2026da-cekilecek-1098896205.html
BM’den Lübnan kararı: Barış Gücü 2026’da çekilecek
BM’den Lübnan kararı: Barış Gücü 2026’da çekilecek
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan’daki barış gücü misyonunu uzattı ancak 2026 sonunda sona erecek. Tarihi karar, güney Lübnan’da yeni bir dönemin... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T17:26+0300
2025-08-28T17:26+0300
dünya
ortadoğu
abd
lübnan
fransa
i̇srail
unifil
güvenlik konseyi
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089183992_0:39:747:459_1920x0_80_0_0_eb29c375fec6e7995fa06ee46a0c468b.png
1978’de kurulan BM Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında barışı korumak için devriye geziyor. Yıllardır süren bu misyon, bölgedeki en köklü barış operasyonlarından biri olarak biliniyor. Ancak Güvenlik Konseyi’nin aldığı son karara göre görev 31 Aralık 2026’da bitecek. Barış gücü askerleri, bu tarihten itibaren bir yıl içinde düzenli ve güvenli bir şekilde Lübnan’dan çekilecek. Böylece bölgedeki güvenliği sağlama sorumluluğu tamamen Lübnan hükümetine devredilecek.ABD ve Fransa anlaştı BM kulislerinde, kararın çıkabilmesi için ABD ve Fransa arasında yoğun pazarlık yapıldığı öğrenildi. ABD, UNIFIL’in yalnızca bir yıl daha görev yapmasını istemişti. Fransa’nın sunduğu tasarıda ise uzatma 2026’ya kadar kabul edildi. Birleşmiş Milletler kaynakları, kararın “tarihi bir geçiş süreci” anlamına geldiğini belirtiyor.UNIFIL’in görevi özellikle Hizbullah nedeniyle tartışmalıydı. 2006’daki savaş sonrası genişletilen yetkiler, Lübnan ordusunun bölgede tek silahlı güç olmasını amaçlıyordu. Ancak fiili kontrol uzun yıllardır Hizbullah’ın elinde. Bu nedenle çekilme süreci, bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.Silahsızlanma ve kalkınma Washington yönetimi, UNIFIL’in sona ermesiyle birlikte Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen bir planı gündeme taşıyor. ABD, bu süreci İsrail’in aşamalı olarak güney Lübnan’dan çekilmesine bağlarken, aynı zamanda Körfez ülkeleriyle birlikte bölgeye ekonomik yatırım yapmayı planlıyor.2026 sonunda sona erecek görev, Lübnan’ın geleceğinde kritik bir dönüm noktası olacak. Çekilme süreci bir yıl sürecek ve 2027’de BM barış gücü tamamen tarihe karışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/hizbullah-israil-lubnan-uzerinden-genisleme-projesini-gerceklestiremeyecek-1098826374.html
lübnan
fransa
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089183992_43:0:704:496_1920x0_80_0_0_1f1324221dac8c227f7c707888bc43b7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, lübnan, fransa, i̇srail, unifil, güvenlik konseyi, hizbullah
ortadoğu, abd, lübnan, fransa, i̇srail, unifil, güvenlik konseyi, hizbullah

BM’den Lübnan kararı: Barış Gücü 2026’da çekilecek

17:26 28.08.2025
© AP Photo / Hassan AmmarBM Lübnan Barış Gücü
BM Lübnan Barış Gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Abone ol
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan’daki barış gücü misyonunu uzattı ancak 2026 sonunda sona erecek. Tarihi karar, güney Lübnan’da yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
1978’de kurulan BM Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında barışı korumak için devriye geziyor. Yıllardır süren bu misyon, bölgedeki en köklü barış operasyonlarından biri olarak biliniyor. Ancak Güvenlik Konseyi’nin aldığı son karara göre görev 31 Aralık 2026’da bitecek. Barış gücü askerleri, bu tarihten itibaren bir yıl içinde düzenli ve güvenli bir şekilde Lübnan’dan çekilecek. Böylece bölgedeki güvenliği sağlama sorumluluğu tamamen Lübnan hükümetine devredilecek.

ABD ve Fransa anlaştı

BM kulislerinde, kararın çıkabilmesi için ABD ve Fransa arasında yoğun pazarlık yapıldığı öğrenildi. ABD, UNIFIL’in yalnızca bir yıl daha görev yapmasını istemişti. Fransa’nın sunduğu tasarıda ise uzatma 2026’ya kadar kabul edildi. Birleşmiş Milletler kaynakları, kararın “tarihi bir geçiş süreci” anlamına geldiğini belirtiyor.
UNIFIL’in görevi özellikle Hizbullah nedeniyle tartışmalıydı. 2006’daki savaş sonrası genişletilen yetkiler, Lübnan ordusunun bölgede tek silahlı güç olmasını amaçlıyordu. Ancak fiili kontrol uzun yıllardır Hizbullah’ın elinde. Bu nedenle çekilme süreci, bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.

Silahsızlanma ve kalkınma

Washington yönetimi, UNIFIL’in sona ermesiyle birlikte Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen bir planı gündeme taşıyor. ABD, bu süreci İsrail’in aşamalı olarak güney Lübnan’dan çekilmesine bağlarken, aynı zamanda Körfez ülkeleriyle birlikte bölgeye ekonomik yatırım yapmayı planlıyor.
2026 sonunda sona erecek görev, Lübnan’ın geleceğinde kritik bir dönüm noktası olacak. Çekilme süreci bir yıl sürecek ve 2027’de BM barış gücü tamamen tarihe karışacak.
Hizbullah güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
DÜNYA
Hizbullah: İsrail, Lübnan üzerinden genişleme projesini gerçekleştiremeyecek
25 Ağustos, 20:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала