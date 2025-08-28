'BM etkisiz kaldı: Saldırılar sürüyor; İsrail ancak güçle durdurulabilir'

Birileri bu hedefe ulaşmamamızı istiyor. Türkiye taviz vererek bu sürece girsin diyor. Büyük çoğunluk belli kaygı ve korkuları olmasına rağmen evlerine dönmek istiyor. Küçük bir azınlık, örgütle ideolojik bağını hala koruyan, lider kadro başta olmak üzere dolaylı yoldan karşı çıkıyor. Öcalan, ‘İsrail beni öldürebilir’ diyor. Buna rağmen, böyle bir talebi olmamasına rağmen Öcalan’ı dışarı çıkarmak isteyenler İsrail üzerinden bir kaos planı mı istiyor? Örgüte bağlı PKK’lılar teslim olarak şehirlere inince yarın böyle bir olay olursa bunlar üzerinden yapabilelim düşüncesi var. Zarar verirler ama 2015 gibi olmaz. Örgütün o gücü yok. Suriye fırsatını kullanmaya çalışıyorlar.