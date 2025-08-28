'BM etkisiz kaldı: Saldırılar sürüyor; İsrail ancak güçle durdurulabilir'
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri anlattı. Bozkurt, Türkiye’de kurulması planlanan savaş sığınakları, İsrail’in saldırıları ve TBMM’deki komisyon hakkındaki son bilgileri paylaştı.
TBMM’de kurulan komisyonu anlatan Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye hakkında da son bilgileri verdi. Savaş sığınaklarının da kurulacağını söyleyen Bozkurt, canlı yayında şu açıklamaları yaptı:
'Ankara dahil olmak üzere inşaatların başladı'
İsrail’in İran’a yönelik son saldırısından sonra Türkiye’nin savaşa hazırlıklı olma çerçevesinde ‘MIDDLE EAST A’ isimli internet sitesinin haberine göre Ankara’da bazı çalışmalar başladı. 81 ilin tamamında bomba sığınaklarının inşasının ve bu inşanın gerçekleştirilme görevi TOKİ’ye verilmiş. Türkiye, İsrail’in saldırgan politikalarını göz önünde bulundurarak bazı hazırlıklar yapmaya başladı. Olası savaş ve felaket senaryolarında sivillerin korunacağı alanlar oluşturabilmek, Japonya gibi örneklerin incelenerek Ankara dahil olmak üzere inşaatların başladığı ifade ediliyor. Sığınak yönetmeliği var, belirli büyüklüklerdeki binalarda sığınak yapmak zorunlu ama gözardı edilmiş.
'ABD ordusu olmasa İsrail bir şey yapamaz'
Birleşmiş Milletler çok etkisiz bir kurum haline geldi. Yaklaşık 1 ay sonra liderler dinlenecek. O kürsü önemli. Eylem gerekiyor, İsrail’in durdurulması gerekiyor. Mevcut İsrail yönetimine güç haricinde hiçbir şeyden anlamayacak. Hastane vuruyorlar daha ne yapacaklar? Uzlaşmak için sunulan önerileri de kabul etmiyorlar. Bu yapıyla bir anlaşmadan söz etmek mümkün değil. Şara, İsraille normalleşme mümkün değil diyor. Golan Tepeleri’ni iade etsinler diyor. ABD ordusunun desteği olmasa İsrail’in bu coğrafyada çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum.
'Yasal alt yapıyı oluşturabilecek kapasitede komisyonda isimler var'
TBMM’de oluşturulan komisyon 6. kez toplandı. Açılış konuşmasında Numan Kurtulmuş, ‘Türkiye’de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. Komisyon şu ana kadarki süreçte başarılı olmuştur. Bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Baroların katkılarının çok değerli olduğunu’ söyledi. Bugünkü toplantıda bazı baro başkanları konuk edilecek. Yasal alt yapıyı oluşturabilecek kapasitede komisyonda isimler var.
'Örgütün o gücü yok'
Birileri bu hedefe ulaşmamamızı istiyor. Türkiye taviz vererek bu sürece girsin diyor. Büyük çoğunluk belli kaygı ve korkuları olmasına rağmen evlerine dönmek istiyor. Küçük bir azınlık, örgütle ideolojik bağını hala koruyan, lider kadro başta olmak üzere dolaylı yoldan karşı çıkıyor. Öcalan, ‘İsrail beni öldürebilir’ diyor. Buna rağmen, böyle bir talebi olmamasına rağmen Öcalan’ı dışarı çıkarmak isteyenler İsrail üzerinden bir kaos planı mı istiyor? Örgüte bağlı PKK’lılar teslim olarak şehirlere inince yarın böyle bir olay olursa bunlar üzerinden yapabilelim düşüncesi var. Zarar verirler ama 2015 gibi olmaz. Örgütün o gücü yok. Suriye fırsatını kullanmaya çalışıyorlar.