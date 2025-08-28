https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/beyaz-saray-ukraynadaki-catismanin-hemen-bitmesi-olasi-degil-1098902272.html
Beyaz Saray: Ukrayna’daki çatışmanın hemen bitmesi olası değil
Beyaz Saray: Ukrayna’daki çatışmanın hemen bitmesi olası değil
Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, Rusya ve Ukrayna’nın çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabileceğini ifade etti. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’nın şu aşamada çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabileceğini değerlendirdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki durumla ilgili ‘ek açıklamalar’ yapmayı planladığını belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt basın toplantısında, “Bu savaşın taraflarından her ikisi de çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabilir. Başkan, çatışmanın bitmesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderlerinin de çatışmayı sonlandırmak için istekli olması gerekiyor. Başkanın bu konuda ilerleyen dönemde birkaç ek açıklama yapacağını düşünüyorum” dedi.Levitt, Trump’ın Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalarının ne zaman yapılacağını ise belirtmedi.
