Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/beyaz-saray-ukraynadaki-catismanin-hemen-bitmesi-olasi-degil-1098902272.html
Beyaz Saray: Ukrayna’daki çatışmanın hemen bitmesi olası değil
Beyaz Saray: Ukrayna’daki çatışmanın hemen bitmesi olası değil
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, Rusya ve Ukrayna’nın çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabileceğini ifade etti. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T21:27+0300
2025-08-28T21:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
abd
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4e60ad5f800066bf6c9cc0863774f9f.jpg
Beyaz Saray, ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’nın şu aşamada çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabileceğini değerlendirdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki durumla ilgili ‘ek açıklamalar’ yapmayı planladığını belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt basın toplantısında, “Bu savaşın taraflarından her ikisi de çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabilir. Başkan, çatışmanın bitmesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderlerinin de çatışmayı sonlandırmak için istekli olması gerekiyor. Başkanın bu konuda ilerleyen dönemde birkaç ek açıklama yapacağını düşünüyorum” dedi.Levitt, Trump’ın Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalarının ne zaman yapılacağını ise belirtmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/zaharova-once-kizil-orduyu-karaladilar-sonra-holokostu-unuttular-1098902042.html
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bf842aed8eefa9cfc4d7138c020ca9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ukrayna, abd, rusya
abd, donald trump, ukrayna, abd, rusya

Beyaz Saray: Ukrayna’daki çatışmanın hemen bitmesi olası değil

21:27 28.08.2025
© AAKaroline Leavitt
Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AA
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, Rusya ve Ukrayna’nın çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabileceğini ifade etti.
Beyaz Saray, ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’nın şu aşamada çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabileceğini değerlendirdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki durumla ilgili ‘ek açıklamalar’ yapmayı planladığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt basın toplantısında, “Bu savaşın taraflarından her ikisi de çatışmayı sonlandırmaya hazır olmayabilir. Başkan, çatışmanın bitmesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderlerinin de çatışmayı sonlandırmak için istekli olması gerekiyor. Başkanın bu konuda ilerleyen dönemde birkaç ek açıklama yapacağını düşünüyorum” dedi.
Levitt, Trump’ın Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalarının ne zaman yapılacağını ise belirtmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
DÜNYA
Zaharova: Önce Kızıl Ordu’yu karaladılar, sonra Holokost’u unuttular
21:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала