BDDK, kredi kartında usulsüz uygulamalara dur dedi: Bankaları 'ağır ceza' gelir diyerek uyardı
BDDK, kredi kartında usulsüz uygulamalara dur dedi: Bankaları 'ağır ceza' gelir diyerek uyardı
Sputnik Türkiye
BDDK, bazı bankaların müşterilerinin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde yükselttiğini tespit etti. Kurum, bankaları uyardı. 28.08.2025
Bazı müşterilerin gelirlerini mevzuata aykırı şekilde yüksek göstererek kredi kartı limitlerini artıran bankalar BDDK'nın radarına girdi. Kurum, bankaları idari ve para cezası uygulanacağı konusunda uyardı. Aylık gelirin dört katını geçemezBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yönetmeliklere göre, bir kişinin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin dört katını geçemez. Bu sınırın üzerinde limit tahsis edilmesi ise açıkça yasaklanmış durumda. Ancak uygulamada, bazı bankaların bu kuralı ihlal ederek müşterilerine gelirlerinin çok üzerinde limitler sunduğu gözlemlendi. Bankaların, müşterilerinin bilgisi dışında aylık gelirlerini yüksek göstererek kredi kartı limitlerini artırdığı tespit edildi. Birçok müşteri, bankalarının mobil uygulamalarına giriş yaptıklarında, gelir bilgilerinin kendilerine sorulmadan yükseltildiğini fark etti. Bu durum, kredi kartı limitlerinin artmasına neden oluyor.Bankaları uyardıSözcü'nün haberine göre, BDDK, bu usulsüzlüklerin ardından bankalara bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, müşterilerin gelir bilgilerinde yapılacak hileli artışlar nedeniyle bankalara idari ve para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.
bddk, banka, kredi kartı, kredi kartı limiti
bddk, banka, kredi kartı, kredi kartı limiti

BDDK, kredi kartında usulsüz uygulamalara dur dedi: Bankaları 'ağır ceza' gelir diyerek uyardı

14:39 28.08.2025 (güncellendi: 14:41 28.08.2025)
BDDK, bazı bankaların müşterilerinin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde yükselttiğini tespit etti. Kurum, bankaları uyardı.
Bazı müşterilerin gelirlerini mevzuata aykırı şekilde yüksek göstererek kredi kartı limitlerini artıran bankalar BDDK'nın radarına girdi. Kurum, bankaları idari ve para cezası uygulanacağı konusunda uyardı.

Aylık gelirin dört katını geçemez

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yönetmeliklere göre, bir kişinin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin dört katını geçemez. Bu sınırın üzerinde limit tahsis edilmesi ise açıkça yasaklanmış durumda. Ancak uygulamada, bazı bankaların bu kuralı ihlal ederek müşterilerine gelirlerinin çok üzerinde limitler sunduğu gözlemlendi. Bankaların, müşterilerinin bilgisi dışında aylık gelirlerini yüksek göstererek kredi kartı limitlerini artırdığı tespit edildi. Birçok müşteri, bankalarının mobil uygulamalarına giriş yaptıklarında, gelir bilgilerinin kendilerine sorulmadan yükseltildiğini fark etti. Bu durum, kredi kartı limitlerinin artmasına neden oluyor.

Bankaları uyardı

Sözcü'nün haberine göre, BDDK, bu usulsüzlüklerin ardından bankalara bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, müşterilerin gelir bilgilerinde yapılacak hileli artışlar nedeniyle bankalara idari ve para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
9 Ağustos, 13:38
EKONOMİ
ATM'den işlem yaparken dikkat: Para yatırma limiti ne kadar, kaç TL oldu?
9 Ağustos, 13:38
