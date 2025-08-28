Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/bati-basini-israili-protesto-icin-microsoftun-yonetici-ofisini-isgal-eden-iki-calisan-kovuldu-1098889401.html
Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu
Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu
Sputnik Türkiye
'Microsoft'un Gazze'de yürüttüğü savaş sebebiyle İsrail ile olan bağlarını' protesto etmek için şirketin başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katılan... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:58+0300
2025-08-28T12:09+0300
dünya
microsoft
brad smith
i̇srail
gazze
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efc03ee47184b80a183a717f685e19a5.jpg
Batı basının bugünkü haberine göre, Microsoft, 'İsrail ile iş bağlantılarını koparmadığı için' şirketin başkanlık ofisinde oturma eylemi yapan iki çalışanını kovdu. Bir Microsoft sözcüsü basına yaptığı açıklamada, çalışanların "yönetim ofislerine yapılan baskın" nedeniyle "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" sebebiyle işten çıkarıldığını söyledi.Şirket başkanı Brad Smith'in ofisini basan 7 protestocu, gözaltına alınmış ve göstericilerden ikisinin Microsoft çalışanı olduğu basında yer almıştı. Brad Smith açıklamasında "Bu ülkede herkesin yasal olarak yaptığı sürece sahip olduğu ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889834_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_c2a995449da32c17670ff3b6b0d758c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
microsoft, brad smith, i̇srail, gazze, abd
microsoft, brad smith, i̇srail, gazze, abd

Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu

11:58 28.08.2025 (güncellendi: 12:09 28.08.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonBatı basını: İsrail’i protesto için şirketin yönetici ofisini işgal eden iki Microsoft çalışanı kovuldu
Batı basını: İsrail’i protesto için şirketin yönetici ofisini işgal eden iki Microsoft çalışanı kovuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
'Microsoft'un Gazze'de yürüttüğü savaş sebebiyle İsrail ile olan bağlarını' protesto etmek için şirketin başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katılan iki Microsoft çalışanının kovulduğu açıklandı.
Batı basının bugünkü haberine göre, Microsoft, 'İsrail ile iş bağlantılarını koparmadığı için' şirketin başkanlık ofisinde oturma eylemi yapan iki çalışanını kovdu.
Bir Microsoft sözcüsü basına yaptığı açıklamada, çalışanların "yönetim ofislerine yapılan baskın" nedeniyle "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" sebebiyle işten çıkarıldığını söyledi.
© AP Photo / Kevin WolfBrad Smith
Brad Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
Brad Smith
© AP Photo / Kevin Wolf
Şirket başkanı Brad Smith'in ofisini basan 7 protestocu, gözaltına alınmış ve göstericilerden ikisinin Microsoft çalışanı olduğu basında yer almıştı.
Brad Smith açıklamasında "Bu ülkede herkesin yasal olarak yaptığı sürece sahip olduğu ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz" demişti.
Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
DÜNYA
Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini çift yönlü olarak yasakladı
21 Ağustos, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала