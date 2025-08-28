https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/bati-basini-israili-protesto-icin-microsoftun-yonetici-ofisini-isgal-eden-iki-calisan-kovuldu-1098889401.html
Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu
Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu
Sputnik Türkiye
'Microsoft'un Gazze'de yürüttüğü savaş sebebiyle İsrail ile olan bağlarını' protesto etmek için şirketin başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katılan... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:58+0300
2025-08-28T11:58+0300
2025-08-28T12:09+0300
dünya
microsoft
brad smith
i̇srail
gazze
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efc03ee47184b80a183a717f685e19a5.jpg
Batı basının bugünkü haberine göre, Microsoft, 'İsrail ile iş bağlantılarını koparmadığı için' şirketin başkanlık ofisinde oturma eylemi yapan iki çalışanını kovdu. Bir Microsoft sözcüsü basına yaptığı açıklamada, çalışanların "yönetim ofislerine yapılan baskın" nedeniyle "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" sebebiyle işten çıkarıldığını söyledi.Şirket başkanı Brad Smith'in ofisini basan 7 protestocu, gözaltına alınmış ve göstericilerden ikisinin Microsoft çalışanı olduğu basında yer almıştı. Brad Smith açıklamasında "Bu ülkede herkesin yasal olarak yaptığı sürece sahip olduğu ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889834_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_c2a995449da32c17670ff3b6b0d758c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
microsoft, brad smith, i̇srail, gazze, abd
microsoft, brad smith, i̇srail, gazze, abd
Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu
11:58 28.08.2025 (güncellendi: 12:09 28.08.2025)
'Microsoft'un Gazze'de yürüttüğü savaş sebebiyle İsrail ile olan bağlarını' protesto etmek için şirketin başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katılan iki Microsoft çalışanının kovulduğu açıklandı.
Batı basının bugünkü haberine göre, Microsoft, 'İsrail ile iş bağlantılarını koparmadığı için' şirketin başkanlık ofisinde oturma eylemi yapan iki çalışanını kovdu.
Bir Microsoft sözcüsü basına yaptığı açıklamada, çalışanların "yönetim ofislerine yapılan baskın" nedeniyle "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" sebebiyle işten çıkarıldığını söyledi.
Şirket başkanı Brad Smith'in ofisini basan 7 protestocu, gözaltına alınmış ve göstericilerden ikisinin Microsoft çalışanı olduğu basında yer almıştı.
Brad Smith açıklamasında "Bu ülkede herkesin yasal olarak yaptığı sürece sahip olduğu ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz" demişti.