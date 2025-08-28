https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/bati-basini-israili-protesto-icin-microsoftun-yonetici-ofisini-isgal-eden-iki-calisan-kovuldu-1098889401.html

Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu

Batı basını: İsrail’i protesto için Microsoft'un yönetici ofisini işgal eden iki çalışan kovuldu

Sputnik Türkiye

'Microsoft'un Gazze'de yürüttüğü savaş sebebiyle İsrail ile olan bağlarını' protesto etmek için şirketin başkanlık ofisinde düzenlenen oturma eylemine katılan... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T11:58+0300

2025-08-28T11:58+0300

2025-08-28T12:09+0300

dünya

microsoft

brad smith

i̇srail

gazze

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efc03ee47184b80a183a717f685e19a5.jpg

Batı basının bugünkü haberine göre, Microsoft, 'İsrail ile iş bağlantılarını koparmadığı için' şirketin başkanlık ofisinde oturma eylemi yapan iki çalışanını kovdu. Bir Microsoft sözcüsü basına yaptığı açıklamada, çalışanların "yönetim ofislerine yapılan baskın" nedeniyle "şirket politikalarının ve davranış kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" sebebiyle işten çıkarıldığını söyledi.Şirket başkanı Brad Smith'in ofisini basan 7 protestocu, gözaltına alınmış ve göstericilerden ikisinin Microsoft çalışanı olduğu basında yer almıştı. Brad Smith açıklamasında "Bu ülkede herkesin yasal olarak yaptığı sürece sahip olduğu ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

microsoft, brad smith, i̇srail, gazze, abd