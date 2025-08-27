Türkiye
Mısır, BAE ve Bahreyn, Çin ile güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı
Mısır, BAE ve Bahreyn, Çin ile güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı. Projenin, inşaat ve deneme... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı.Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin, Kızıldeniz kıyısında Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne bağlı Suhna Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirileceği belirtildi.Projenin, inşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Ayrıca 2 gigawatt güneş enerjisi paneli ve 1 gagawatt enerji depolama sistemi üretecek fabrikanın kurulacağı aktarılırken, projenin 220 milyon dolara mal olacağı ve 841 kişiye doğrudan istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.
2025
Mısır, BAE ve Bahreyn, Çin ile güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı

23:52 27.08.2025
© İHA / EROL GÜNGÖRDÜÇanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© İHA / EROL GÜNGÖRDÜ
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı. Projenin, inşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde bitmesi planlanıyor.
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı.
Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin, Kızıldeniz kıyısında Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne bağlı Suhna Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirileceği belirtildi.
Projenin, inşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Ayrıca 2 gigawatt güneş enerjisi paneli ve 1 gagawatt enerji depolama sistemi üretecek fabrikanın kurulacağı aktarılırken, projenin 220 milyon dolara mal olacağı ve 841 kişiye doğrudan istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
DÜNYA
İskoçya'da haftada 4 gün çalışma deneyi sonuçlandı: Çalışma sonucu hükümeti şaşırttı
22:49
