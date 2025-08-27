https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/misir-bae-ve-bahreyn-cin-ile-gunes-enerjisi-uretim-projesi-anlasmasi-imzaladi-1098880362.html

Mısır, BAE ve Bahreyn, Çin ile güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı

Mısır, BAE ve Bahreyn, Çin ile güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı

27.08.2025

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Çin ile ortaklaşa 220 milyon dolarlık güneş enerjisi üretim projesi anlaşması imzaladı.Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin, Kızıldeniz kıyısında Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne bağlı Suhna Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirileceği belirtildi.Projenin, inşaat ve deneme aşaması dahil üç yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Ayrıca 2 gigawatt güneş enerjisi paneli ve 1 gagawatt enerji depolama sistemi üretecek fabrikanın kurulacağı aktarılırken, projenin 220 milyon dolara mal olacağı ve 841 kişiye doğrudan istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

