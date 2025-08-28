https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/altinda-tarihi-rekor-tum-zamanlarin-rekorunu-gordu-1098900149.html

Altında tarihi rekor: Tüm zamanların rekorunu gördü

Gram altın fiyatı 4 bin 500 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu gördü. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Gün içerisinde yükselişini sürdüren gram altın 4 bin 497 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı. Güne yatay başlamıştıAltının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 497 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın şu sıralar 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 8 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

