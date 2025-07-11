https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-et-yiyen-parazit-nedeniyle-guney-sinirini-yeniden-kapatti-meksika-abdnin-kararini-abartili-1097808363.html
ABD, et yiyen parazit nedeniyle güney sınırını yeniden kapattı: Meksika, ABD'nin kararını 'abartılı' buldu
ABD, et yiyen parazit nedeniyle güney sınırını yeniden kapattı: Meksika, ABD'nin kararını 'abartılı' buldu
Sputnik Türkiye
ABD, Meksika’da et yiyen parazitin kuzeye ilerlemesi üzerine canlı hayvan ithalatını durdurdu. Meksika, kararın abartılı olduğunu savundu. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T12:54+0300
2025-07-11T12:54+0300
2025-07-11T12:54+0300
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ABD'nin Meksika'yla sınırı, 'et yiyen parazit' nedeniyle yeniden kapatıldı. Meksika'da et yiyen parazitin ülkenin kuzeyine doğru yayıldığı gerekçesiyle, ABD ile olan güney sınırı canlı hayvan ithalatına kapatıldı. Sınırın kapatılma kararı, söz konusu parazitin Meksika'nın kuzeyine önceki raporlardan yaklaşık 260 kilometre daha yaklaştığının ortaya çıkmasının ardından alındı.ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, 'dişi vidalı kurt sineğinin yumurtalarından çıkan ve canlı dokularla beslenen bu larvaların Teksas'a ulaşması halinde büyük ekonomik kayıplara yol açabileceğini' belirtti. Bakanlık, parazit ile mücadele için yaklaşık 30 milyon dolarlık bütçeyle yeni sinek üretim tesisleri kurmayı planladıklarını açıkladı.ABD'de 1970'lerde aynı sineğin steril erkekleri doğaya salınarak parazit yok edilmiş ve yıllar boyunca sadece Panama'da görülen parazit geçen yıl Meksika'nın güneyinde tespit edilmişti. Meksika, kararı 'abartılı' bulduMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kararını 'abartılı' bulduğunu açıkladı. Meksikalı yetkililer, tüm bilimsel protokollerin uygulandığını ve ülkedeki enfekte hayvan sayısının son haftalarda yüzde 19 azalarak 392'ye düştüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/floridada-kasirga-sonrasi-et-yiyen-bakteri-vakalari-artti-hizlica-yayilan-virus-sebebiyle-13-kisi-1089624061.html
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abd, meksika, teksas, et yiyen parazit
ABD, et yiyen parazit nedeniyle güney sınırını yeniden kapattı: Meksika, ABD'nin kararını 'abartılı' buldu
ABD, Meksika’da et yiyen parazitin kuzeye ilerlemesi üzerine canlı hayvan ithalatını durdurdu. Meksika, kararın abartılı olduğunu savundu.
ABD'nin Meksika'yla sınırı, 'et yiyen parazit' nedeniyle yeniden kapatıldı. Meksika'da et yiyen parazitin ülkenin kuzeyine doğru yayıldığı gerekçesiyle, ABD ile olan güney sınırı canlı hayvan ithalatına kapatıldı. Sınırın kapatılma kararı, söz konusu parazitin Meksika'nın kuzeyine önceki raporlardan yaklaşık 260 kilometre daha yaklaştığının ortaya çıkmasının ardından alındı.
ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, 'dişi vidalı kurt sineğinin yumurtalarından çıkan ve canlı dokularla beslenen bu larvaların Teksas'a ulaşması halinde büyük ekonomik kayıplara yol açabileceğini' belirtti. Bakanlık, parazit ile mücadele için yaklaşık 30 milyon dolarlık bütçeyle yeni sinek üretim tesisleri kurmayı planladıklarını açıkladı.
ABD'de 1970'lerde aynı sineğin steril erkekleri doğaya salınarak parazit yok edilmiş ve yıllar boyunca sadece Panama'da görülen parazit geçen yıl Meksika'nın güneyinde tespit edilmişti.
Meksika, kararı 'abartılı' buldu
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kararını 'abartılı' bulduğunu açıkladı. Meksikalı yetkililer, tüm bilimsel protokollerin uygulandığını ve ülkedeki enfekte hayvan sayısının son haftalarda yüzde 19 azalarak 392'ye düştüğünü açıkladı.