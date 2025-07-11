https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-et-yiyen-parazit-nedeniyle-guney-sinirini-yeniden-kapatti-meksika-abdnin-kararini-abartili-1097808363.html

ABD, et yiyen parazit nedeniyle güney sınırını yeniden kapattı: Meksika, ABD'nin kararını 'abartılı' buldu

ABD, et yiyen parazit nedeniyle güney sınırını yeniden kapattı: Meksika, ABD'nin kararını 'abartılı' buldu

Sputnik Türkiye

ABD, Meksika’da et yiyen parazitin kuzeye ilerlemesi üzerine canlı hayvan ithalatını durdurdu. Meksika, kararın abartılı olduğunu savundu. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T12:54+0300

2025-07-11T12:54+0300

2025-07-11T12:54+0300

yaşam

abd

meksika

teksas

et yiyen parazit

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ABD'nin Meksika'yla sınırı, 'et yiyen parazit' nedeniyle yeniden kapatıldı. Meksika'da et yiyen parazitin ülkenin kuzeyine doğru yayıldığı gerekçesiyle, ABD ile olan güney sınırı canlı hayvan ithalatına kapatıldı. Sınırın kapatılma kararı, söz konusu parazitin Meksika'nın kuzeyine önceki raporlardan yaklaşık 260 kilometre daha yaklaştığının ortaya çıkmasının ardından alındı.ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, 'dişi vidalı kurt sineğinin yumurtalarından çıkan ve canlı dokularla beslenen bu larvaların Teksas'a ulaşması halinde büyük ekonomik kayıplara yol açabileceğini' belirtti. Bakanlık, parazit ile mücadele için yaklaşık 30 milyon dolarlık bütçeyle yeni sinek üretim tesisleri kurmayı planladıklarını açıkladı.ABD'de 1970'lerde aynı sineğin steril erkekleri doğaya salınarak parazit yok edilmiş ve yıllar boyunca sadece Panama'da görülen parazit geçen yıl Meksika'nın güneyinde tespit edilmişti. Meksika, kararı 'abartılı' bulduMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kararını 'abartılı' bulduğunu açıkladı. Meksikalı yetkililer, tüm bilimsel protokollerin uygulandığını ve ülkedeki enfekte hayvan sayısının son haftalarda yüzde 19 azalarak 392'ye düştüğünü açıkladı.

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