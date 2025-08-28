https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abdden-danimarkaya-gronland-krizi-yaniti-sakin-olun-1098887949.html

ABD’den Danimarka’ya 'Grönland krizi' yanıtı: Sakin olun

ABD, Grönland’da en az üç Amerikan vatandaşının “etki kampanyası” yürüttüğü iddiaları üzerine Danimarka Dışişleri’nin sert tepkisine karşılık verdi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, en az üç ABD vatandaşının Grönland’da siyasi etki kampanyaları yürüttüğü öne sürüldü. İddiaların ardından Danimarka Dışişleri, ülkedeki en üst düzey ABD’li diplomatik temsilci Maslahatgüzar Mark Stroh’u bakanlığa çağırdı.Washington’dan yanıt: Sakin olunCBS News’in aktardığına göre, Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkili bu gelişmeye ilişkin, “Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Açıklama, diplomatik kriz endişelerini artırırken, ABD’nin iddiaları doğrudan reddetmediği dikkat çekti.ABD’den ilişkileri vurgulayan mesajABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Grönland’daki Amerikan vatandaşlarının şahsi eylemlerini yorumlamayacaklarını belirtti. Sözcü, ABD’nin NATO müttefiki Danimarka ile ilişkilerine değer verdiğini vurgularken, Stroh’un Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile “üretken bir görüşme” gerçekleştirdiğini ifade etti.Trump bağlantılı isimler gündemdeDanimarka’nın önde gelen yayın organlarından DR Haber Sitesi, daha önce yayımladığı raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan üç ABD vatandaşının Grönland’da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmişti. Raporda, Trump’ı destekleyen bazı Grönlandlıların isimlerinin listelendiği öne sürülmüştü.

