ABD’den Danimarka’ya 'Grönland krizi' yanıtı: Sakin olun
ABD, Grönland’da en az üç Amerikan vatandaşının “etki kampanyası” yürüttüğü iddiaları üzerine Danimarka Dışişleri’nin sert tepkisine karşılık verdi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
dünya
donald trump
grönland
abd
washington
ulusal yabancılar merkezi (danimarka)
cbs
açıklama
grönland
abd
washington
11:21 28.08.2025
© Fotoğraf : VikipediMette Frederiksen ve Donald Trump
ABD, Grönland’da en az üç Amerikan vatandaşının “etki kampanyası” yürüttüğü iddiaları üzerine Danimarka Dışişleri’nin sert tepkisine karşılık verdi. Washington, iddiaları reddederken “Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.
Danimarka basınında yer alan haberlere göre, en az üç ABD vatandaşının Grönland’da siyasi etki kampanyaları yürüttüğü öne sürüldü. İddiaların ardından Danimarka Dışişleri, ülkedeki en üst düzey ABD’li diplomatik temsilci Maslahatgüzar Mark Stroh’u bakanlığa çağırdı.

Washington’dan yanıt: Sakin olun

CBS News’in aktardığına göre, Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkili bu gelişmeye ilişkin, “Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Açıklama, diplomatik kriz endişelerini artırırken, ABD’nin iddiaları doğrudan reddetmediği dikkat çekti.

ABD’den ilişkileri vurgulayan mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Grönland’daki Amerikan vatandaşlarının şahsi eylemlerini yorumlamayacaklarını belirtti. Sözcü, ABD’nin NATO müttefiki Danimarka ile ilişkilerine değer verdiğini vurgularken, Stroh’un Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile “üretken bir görüşme” gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump bağlantılı isimler gündemde

Danimarka’nın önde gelen yayın organlarından DR Haber Sitesi, daha önce yayımladığı raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan üç ABD vatandaşının Grönland’da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmişti. Raporda, Trump’ı destekleyen bazı Grönlandlıların isimlerinin listelendiği öne sürülmüştü.
