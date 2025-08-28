https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abdde-kamu-sagliginin-en-ust-ismini-kovuldu-susan-monarez-baskanin-gundemiyle-uyumlu-degil-1098886123.html
ABD'de kamu sağlığının en üst ismi kovuldu: Susan Monarez, başkanın gündemiyle uyumlu değil
ABD'de kamu sağlığının en üst ismi kovuldu: Susan Monarez, başkanın gündemiyle uyumlu değil
28.08.2025
Susan Monarez, 31 Temmuz'da yemin ederek ABD'de kamu sağlığından sorumlu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) direktörü olmuştu. Göreve başlamasından kısa bir süre sonra ABD Sağlık Bakanlığı, Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuş ancak Monarez bunu reddetmişti. Beyaz Saray, dün akşam CDC Direktörü Susan Monarez’in görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Monarez’in “başkanın gündemiyle uyumlu olmadığı” belirtildiABD Sağlık Bakanlığı daha önce Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Dr. Monarez’in avukatları bir açıklama yaparak, kendisine 'görevden alındığının bildirilmediğini ve istifa etmeyeceğini' söyledi.Avukatları, Monarez’in “bilim dışı, sorumsuz talimatlara onay vermeyi reddettiği ve özverili sağlık uzmanlarını görevden almayı kabul etmediği” için hedef alındığını öne sürdü.
10:17 28.08.2025 (güncellendi: 10:46 28.08.2025)
ABD yönetimi, dün yaptığı açıklamada yemin ederek göreve başlayan ve henüz bir ayı dolmayan CDC'nin Direktörü Susan Monarez'i kovduğunu duyurdu. Beyaz Saray açıklamasında "Susan Monarez başkanın gündemiyle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.
Susan Monarez, 31 Temmuz'da yemin ederek ABD'de kamu sağlığından sorumlu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) direktörü olmuştu. Göreve başlamasından kısa bir süre sonra ABD Sağlık Bakanlığı, Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuş ancak Monarez bunu reddetmişti.
Beyaz Saray, dün akşam CDC Direktörü Susan Monarez’in görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Monarez’in “başkanın gündemiyle uyumlu olmadığı” belirtildi
ABD Sağlık Bakanlığı daha önce Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Dr. Monarez’in avukatları bir açıklama yaparak, kendisine 'görevden alındığının bildirilmediğini ve istifa etmeyeceğini' söyledi.
Avukatları, Monarez’in “bilim dışı, sorumsuz talimatlara onay vermeyi reddettiği ve özverili sağlık uzmanlarını görevden almayı kabul etmediği” için hedef alındığını öne sürdü.