ABD'de kamu sağlığının en üst ismi kovuldu: Susan Monarez, başkanın gündemiyle uyumlu değil

ABD yönetimi, dün yaptığı açıklamada yemin ederek göreve başlayan ve henüz bir ayı dolmayan CDC'nin Direktörü Susan Monarez'i kovduğunu duyurdu. Beyaz Saray... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Susan Monarez, 31 Temmuz'da yemin ederek ABD'de kamu sağlığından sorumlu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) direktörü olmuştu. Göreve başlamasından kısa bir süre sonra ABD Sağlık Bakanlığı, Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuş ancak Monarez bunu reddetmişti. Beyaz Saray, dün akşam CDC Direktörü Susan Monarez’in görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Monarez’in “başkanın gündemiyle uyumlu olmadığı” belirtildiABD Sağlık Bakanlığı daha önce Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Dr. Monarez’in avukatları bir açıklama yaparak, kendisine 'görevden alındığının bildirilmediğini ve istifa etmeyeceğini' söyledi.Avukatları, Monarez’in “bilim dışı, sorumsuz talimatlara onay vermeyi reddettiği ve özverili sağlık uzmanlarını görevden almayı kabul etmediği” için hedef alındığını öne sürdü.

