Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/abdde-kamu-sagliginin-en-ust-ismini-kovuldu-susan-monarez-baskanin-gundemiyle-uyumlu-degil-1098886123.html
ABD'de kamu sağlığının en üst ismi kovuldu: Susan Monarez, başkanın gündemiyle uyumlu değil
ABD'de kamu sağlığının en üst ismi kovuldu: Susan Monarez, başkanın gündemiyle uyumlu değil
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, dün yaptığı açıklamada yemin ederek göreve başlayan ve henüz bir ayı dolmayan CDC'nin Direktörü Susan Monarez'i kovduğunu duyurdu. Beyaz Saray... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T10:17+0300
2025-08-28T10:46+0300
dünya
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
abd sağlık bakanlığı
abd
susan monarez
görevden alma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098885658_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2943a84886e7ad9cf85b07e74aa40000.jpg
Susan Monarez, 31 Temmuz'da yemin ederek ABD'de kamu sağlığından sorumlu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) direktörü olmuştu. Göreve başlamasından kısa bir süre sonra ABD Sağlık Bakanlığı, Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuş ancak Monarez bunu reddetmişti. Beyaz Saray, dün akşam CDC Direktörü Susan Monarez’in görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Monarez’in “başkanın gündemiyle uyumlu olmadığı” belirtildiABD Sağlık Bakanlığı daha önce Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Dr. Monarez’in avukatları bir açıklama yaparak, kendisine 'görevden alındığının bildirilmediğini ve istifa etmeyeceğini' söyledi.Avukatları, Monarez’in “bilim dışı, sorumsuz talimatlara onay vermeyi reddettiği ve özverili sağlık uzmanlarını görevden almayı kabul etmediği” için hedef alındığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/trump-sorosun-cezai-sorumluluga-cekilmesini-istedi-1098876684.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098885658_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9212c43c6bd7b67d4367ed72f092ed47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd sağlık bakanlığı, abd, susan monarez, görevden alma
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd sağlık bakanlığı, abd, susan monarez, görevden alma

ABD'de kamu sağlığının en üst ismi kovuldu: Susan Monarez, başkanın gündemiyle uyumlu değil

10:17 28.08.2025 (güncellendi: 10:46 28.08.2025)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteSusan Monarez
Susan Monarez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Abone ol
ABD yönetimi, dün yaptığı açıklamada yemin ederek göreve başlayan ve henüz bir ayı dolmayan CDC'nin Direktörü Susan Monarez'i kovduğunu duyurdu. Beyaz Saray açıklamasında "Susan Monarez başkanın gündemiyle uyumlu değil" ifadelerini kullandı.
Susan Monarez, 31 Temmuz'da yemin ederek ABD'de kamu sağlığından sorumlu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) direktörü olmuştu. Göreve başlamasından kısa bir süre sonra ABD Sağlık Bakanlığı, Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuş ancak Monarez bunu reddetmişti.
Beyaz Saray, dün akşam CDC Direktörü Susan Monarez’in görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, Monarez’in “başkanın gündemiyle uyumlu olmadığı” belirtildi
ABD Sağlık Bakanlığı daha önce Monarez’in görevden ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Dr. Monarez’in avukatları bir açıklama yaparak, kendisine 'görevden alındığının bildirilmediğini ve istifa etmeyeceğini' söyledi.
Avukatları, Monarez’in “bilim dışı, sorumsuz talimatlara onay vermeyi reddettiği ve özverili sağlık uzmanlarını görevden almayı kabul etmediği” için hedef alındığını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
DÜNYA
Trump, Soros’un cezai sorumluluğa çekilmesini istedi
Dün, 17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала